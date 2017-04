Rosenborg skuffet stort og tapte to poeng

Saken oppdateres.

ROSENBORG-AALESUND 0–0

Dermed gikk RBK på årets første poengtap.

Første omgang ble en stor skuffelse sett med trønderske øyne. Aalesund sto uten en eneste seier på Lerkendal før kampen, hvor Birger Meling debuterte fra start på backplass.

Offside-mål

Nicklas Bendtner satte ballen i mål allerede etter to minutter, men situasjonen var avvinket for offside.

Kampens neste mulighet kom etter ni minutter, da Pål André Helland i liggende stilling fikk avslutte mot AaFK-keeper Andreas Lie. Ballen rullet utenfor mål. Fire minutter senere var Mos Abdellaoue alene med Rosenborg-keeper André Hansen, men lyktes ikke med å få ballen i mål.

Høyreback Vegard Eggen Hedenstad måtte forlate banen allerede etter 16 minutter etter en duell med Mikkel Kirkeskov. Han ble erstattet av Alex Gersbach.

Skuffende førsteomgang

Ved halvspilt omgang fikk Pål André Helland en brukbar mulighet da han ble fremspilt av Anders Konradsen, men hemnværingen ble akkurat for sen i det avgjørende øyeblikket.

Det var labert tempo i hele første omgang og gjestene fra Sunnmøre var fullt på høyde med trønderne. Etter 29 minutter kom Daniel Gretarsson til et godt skudd som ble reddet av Hansen.

Ti minutter før pause kom Milan Jevtovic til en god skuddmulighet fra godt hold. Han fikk bra treff, men Andreas Lie i AaFK-buret avverget scoring.

Frisk Bakenga

Det var målløst ved pause etter en jevnspilt omgang. Etter hvilen fortsatte kampen på samme måte. Rosenborg hadde en god mulighet etter 57 minutter da Gersbach kom helt på dødlinja og fikk lagt inn. Ballen traff en AaFK-spiller som var nær å sette den i eget mål. Sjansen endte med corner.

Etter en times spill satte Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen inn Mushaga Bakenga for Jevtovic. Bakenga satte fart i kampen med flere gode involveringer. Tre minutter etter byttet avfyrte han et godt skudd som gikk i mål, men angrepet ble avblåst for offside.

Åtte minutter før slutt kom Konradsen til en god mulighet, men skuddet ble avverget. Rett etterpå var det Helland som fikk kampens beste mulighet da han mottok et godt innlegg fra Midtsjø. Headingen gikk like utenfor.

Syk Hareide

Aalesund hadde en god mulighet på tampen, men Tore Reginiussen, som ble kåret til RBKs beste spiller, stanset angrepet på mesterlig vis.

I sluttminuttene presset Rosenborg hardt, men lyktes aldri å få ballen i mål. Uavgjort var et relativt fortjent resultat etter spill og sjanser i en av RBKs mest skuffende oppvisninger på Lerkendal på lang tid. Da dommeren blåste av oppgjøret, svarte publikum med pipekonsert.

Danmarks landslagssjef Åge Hareide var ventet på Trondheim for å følge Nicklas Bendtner og Mike Jensen. Sykdom forhindret ham i å komme, og det trenger ingen av de to landslagsaktuelle danske spillerne å være veldig lei seg for.