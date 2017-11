Rosenborg tapte tross ny Bendtner-scoring

Byåsen med mulighet til å klatre på tabellen. Se kampen her

Gullet er sikret: Her er de elleve som skal sørge for skikkelig RBK-feiring

Over 20 skal være drept i kirkemassakre i Texas

Børsen: Anders Trondsen minst svak på et uinspirert RBK-lag

AaFK senket Rosenborg: Klatret over nedrykksstreken etter første seier siden juni

Børsen: Anders Trondsen minst svak på et uinspirert RBK-lag

Over 20 skal være drept i kirkemassakre i Texas

Børsen: Anders Trondsen minst svak på et uinspirert RBK-lag

Saken oppdateres.

AALESUND - ROSENBORG 2–1

Den første omgangen var rett og slett kjedelig.

- Noe av det daueste vorspielet vi har vært med på, uttalte Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen til Eurosport i det spillerne var på vei ut på banen i andre omgang.

Gullkampen var avgjort

RBK hadde i realiteten ingenting å spille for, annet enn å pynte på statistikken og markere styrke overfor konkurrentene.

Serien ble avgjort lørdag kveld, da Kristiansund slo Molde. Ole Gunnar Solskjærs gutter var med det uten sjanser til å ta igjen trønderne.

I det første kvarteret av førsteomgangen skjedde det bortimot ingen ting. Første antydning til målsjanse fant sted etter 19 minutter, da Anders Trondsen sendte i vei et godt skudd fra 25 meter. AaFK-keeper Andreas Lie fikk slått ballen ut til hjørnespark.

Syv minutter senere var det den nybakte pappaen Pål André Hellands tur til å prøve seg. Hemnværingen sendte i vei et skudd fra omtrent samme distanse som Trondsen. Ballen gikk like over mål.

Omgangens største sjanse kom etter 27 minutter, og den var det vertene fra Sunnmøre som sto for. Et innlegg traff hodet til Sondre Fet. Han headet den videre til Athanasios Papazoglou. Ballen endte like utenfor RBK-keeper Arild Østbøs mål.

Bendtners 18. mål

Første omgang endte målløst etter en søvndyssende forestilling.

Et spenningsmoment i kampen var hvorvidt Nicklas Bendtner kunne klatre til topps på toppscorerstatistikken. Ni minutter ut i andreomgangen fikk han sjansen.

Bendtner ble revet ned i Aalesunds 16-metersfelt. Til store protester fra hjemmelaget pekte dommeren på straffemerket. RBKs danske stjernespiss gjorde ingen feil.

Dermed 1-0 til Rosenborg og Bendtners 18 mål i serien denne sesongen. Det er ett mer enn Stabæks Ohi Omoijuanfo.

Fikk blod på tann

Målet satte fart i kampen, men dessverre for RBK-fansen var det ikke de ferske serievinnerne som maktet å gire opp etter å ha tatt ledelsen.

Etter 67 minutters spill kom utligningen, etter et godt angrep av Aalesund. Mostafa Abdellaoue satte ballen i mål fra kort hold etter et innlegg fra Athanasios Papazoglou, som Østbø ikke fikk taket på.

Bare minuttet etterpå var Aalesunds Edwin Gyasi nær ved å sende vertene i ledelsen, men skuddet fra fem meters hold gikk like utenfor.

Aalesund, som spilte for å unngå nedrykk, fikk virkelig blod på tann.

Etter 74 minutter kom utligningen. Gyasi snurret rundt med Birger Meling og fikk skutt. Via Jørgen Skjelvik gikk ballen i mål. Dermed 2-1 til Aalesund, som nå ligger tredje sist på tabellen, ett poeng foran Sogndal.

Dermed blir RBKs planlagte feiring av seriegullet ikke helt slik trønderne hadde forestilt seg.

– Rosenborg skuffet totalt. Det er ikke en seriemester verdig, oppsummerte Europsports Kjetil Rekdal ved kampslutt.