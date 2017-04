Rosenborg-treneren: Derfor er ikke Molde vår tøffeste konkurrent om seriegullet

Saken oppdateres.

Lørdag kveld møtes de to erkerivalene til storkamp på Lerkendal. Både Rosenborg og Molde står med full pott etter to serierunder. Trønderne etter 3–0 over både Odd og Sandefjord.

Gjestene fra Møre og Romsdal etter 1–0 over Kristiansund og 2–1 over Lillestrøm. Det er med andre ord klart for storkamp i Trondheim.

Tror det vil ta tid for Molde

Rosenborg er soleklar favoritt til å forsvare fjorårets seriegull. Molde regnes blant dem som kan være nærmest å utfordre trønderne. Kåre Ingebrigtsen mener derimot ikke at det er Ole Gunnar Solskjærs menn som er deres nærmeste utfordrer til tittelen.

– Nei, det er Odd, svarte han på spørsmål om Molde er lagets tøffeste utfordrer etter 3–0-seieren over Sandefjord i midtuken.

Han peker på kontinuiteten Skien-klubben har hatt de siste årene som en viktig faktor. «Brutter'n» mener det fortsatt er for tidlig for et ungt og nytt Molde å kunne regnes som en reell utfordrer.

– Molde har et bra lag, med mange unge og nye spillere. Det tar litt tid å sette et lag. Ole Gunnar og apparatet hans begynte med det i fjor. Molde kommer til å være oppi der, men det kan ta litt lengre tid enn bare denne vinteren, sier Ingebrigtsen.

Solskjær: – Rosenborg er klare favoritter

Før seriestart stemplet Molde-trener Ole Gunnar Solskjær avstanden på 24 poeng opp til Rosenborg i fjor som «katastrofetall».

Han var optimistisk i et intervju med NTB, og spådde at ingen klubber kom til å kutte ned like mye på avstanden som Molde. Han var også åpen om at Molde naturligvis har seriegullet som et mål, tross fjorårets skuffende femteplass.

– Vi har lyst til å vinne, men Rosenborg er favoritt. Det er det ingen tvil om. De har vunnet to år på rad. På vårt beste er vi fantastisk gode. Jeg har ikke lyst til å legge noen begrensninger på guttene mine på hvor mye vi skal ta igjen eller eventuelt gå forbi, sa Solskjær.