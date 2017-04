Rosenborgs nysignering blir ikke kvitt hodeskaden

Saken oppdateres.

Det var på en trening i Abrahallen i slutten av februar den ferske Rosenborg-spilleren fikk et kne i hodet.

Det førte til en hjernerystelse, og siden har ikke Birger Meling vært på treningsfeltet sammen med resten av lagkompisene.

– Situasjonen er uendret. Han er fortsatt ikke i stand til å trene med laget. Vi må bare se hvor lang tid det tar, vi kan ikke gi noe estimat på det, sier RBKs medisinske koordinator Haakon Schwabe til Adresseavisen.

Tilbakeslag

Den tidligere Stabæk-spilleren var i bedring, og løpte litt innendørs. Men så fikk han et tilbakeslag, og nå må han nøye seg med lett trening. Lørdag – dagen før serieåpningen hjemme mot Odd – var ikke Meling på Lerkendal i det hele tatt da Rosenborg trente. Han kommer ikke til å være på treningsfeltet i neste uke, trolig ikke uken etter heller.

– Det går fremover, men det går sakte, sier Schwabe.

– Er det litt bekymringsfull?

– Det har tatt litt lengre tid enn forventet, det har det. Vi håper det bedrer seg litt raskere, og det gjør han også. Han begynner å bli litt utålmodig, og det er egentlig et godt tegn.

«Lunna» måtte gi seg

Det er ikke lenge siden Rosenborg var ute for en hodeskade som endte dårlig. Keeper Alexander Lund Hansen måtte til slutt legge opp da han ikke klarte å komme seg tilstrekkelig etter en serie hjernerystelser. Schwabe sier den historien ikke har noe å si for hvordan RBK behandler Melings skade, men samtidig viser den at det er grunn til å være ekstra forsiktig når det kommer til hodeskader.

– Med hodeskader følger vi helt standardiserte prosedyrer, og så lenge han ikke er bra nok til å gå videre til neste steg er det sånn det er. Da må han bli værende på det nivået frem til han er klar. Hodeskader er utfordrende med at det av og til tar lang tid, og av og til går det veldig fort. VI må se på symptomer, ikke på hvor lang tid det går, sier han.

– Tungt for Birger

Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen er ikke bekymret for allsidige Meling, men poengterer at rogalendingen skal være 100 prosent frisk før de hiver ham inn på banen igjen.

– Vi skulle aller helst sett at han var frisk, rask og klar til seriestart, men det er han ikke. Vi har erfaring med de skadene, og skal være tålmodige og rolige, sier han.

Den mest utålmodige er nok Meling selv.

– En fyr som nettopp har komme til en ny klubb vil være med og markere seg fra starten av. Det er tungt for spilleren, det er det, sier Ingebrigtsen.