Russiske supportere gjorde hærverk på Lerkendal for 100.000 kroner: Slik forklarer Zenit oppførselen

Saken oppdateres.

Det var voldsomt leven på gjestetribunen på Lerkendal under torsdagens oppgjør i Europaligaen mellom Rosenborg og Zenit St. Petersburg.

80 stolseter ble ødelagt av de omlag 600 supporterne fra Russland. Flere av setene føk i retning gressteppet underveis i kampen. Skadeomfanget antas å ligge på om lag 100 000 kroner. I tillegg skal supporterne ha ropt apelyder til en RBK-spiller.

Hevder Lerkendal ikke var godt nok utstyrt

Til det russiske nyhetsbyrået Tass forteller en pressetalsmann for klubben hvordan de ser på episodene.

Klubben sier at de «ikke frasier seg ikke ansvaret for skadene deres supportere påførte stadionet, men det er ikke noen vits å lete etter en ond baktanke i dette. Sånt skjer når gjestetribunen ikke er utstyrt slik den bør.»

– Det er ikke billig. Vi må skifte ut hele stolrader, også, så det blir en jobb knyttet til dette, sa RBK-direktør Tove Moe Dyrhaug til Adresseavisen fredag.

– Det er skuffende at det blir slik. Vi følte underveis at vi hadde kontroll over situasjonen, og tok også grep. Vi har for eksempel aldri holdt igjen supportere etter kamp tidligere, men det gjorde vi nå, sa hun.

Avviser rasistisk oppførsel

Men den russiske storklubben har altså et litt annet syn på episodene. Ifølge Tass sier Zenit at gjestetribunen ikke var tilstrekkelig klargjort, og at Lerkendal ikke svarer til moderne sikkerhetskrav. De peker også på at RBK ikke har utstyrt tribunen med «vandalisme-sikre seter».

Etter kampen ble det også fortalt at de russiske supporterne laget apelyder mot Rosenborgs Samuel Adegbenro. Det avviser klubben kontant.

– Informasjon om rasistisk oppførsel stemmer ikke med virkeligheten i det hele tatt, sier Zenit, ifølge Tass.

Kampen på Lerkendal endte forøvrig 1–1. Hjemmelaget ledet 1–0, men slapp inn i kampens siste sekund.

Vi har foreløpig ikke lykkes med å nå RBK-direktør Tove Moe Dyrhaug lørdag.