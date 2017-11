Rystet fotballstormakt: Elleville jubelscener da Sverige ble klare for VM

For to år siden fikk jeg operert inn en jernstang gjennom ryggen. Det sier noe om hvor utrolig fantastiske ting mennesket kan utrette

Italia–Sverige 0–0 (0–1 sammenlagt)

Sverige ledet 1–0 fra den første kampen i VM-playoffen mot Italia, og var 90 minutter fra å gå til VM på bekostning av stornasjonen Italia.

Returkampen ble en forsvarskamp fra ende til annen, men Sverige holdt unna, og jublet ellevilt da VM-plassen var sikret.

– Det er vanskelig å beskrive. Det betyr alt. Jeg har spilt i det landslaget så lenge. Det tok meg 96 kamper å komme til VM. Det er ubeskrivelig. Det er sykt, sier en gråtkvalt Sebastian Larsson etter kampen.

– Det største i karrièren

Det italienske publikumet pep hemningsløst da kampen ble blåst av. Sverige-kaptein Andreas Granqvist gråt av glede.

– Det er slutt! Finito! For en fotballbragd av svenskene. Dette var en forestilling av aller ypperste klasse. Det er bare å si stort grattis til svenskene. For en kveld for svensk fotball, ropte MAX-kommentator, Morten Langli, da overraskelsen var et faktum.

Ifølge Thomas Myhre i studiosendingen til MAX, hadde italienerne over 50 innlegg i løpet av kampen. Mange av dem ble klarert av nettopp Granqvist.

På pressekonferansen før kampen hadde kapteinen fortalt om hvordan han drømte om å komme til VM.

– Jeg har vært i tre EM. Men å få spille i et VM, som dessuten går i Russland, det ville blitt det største i karrièren min, sier han ifølge Expressen.

Marginer

Kampen var ikke uten kontroverser: Flere ganger ropte lagene på straffespark, men kamplederen vinket spillet videre i samtlige tilfeller.

Italia presset voldsomt mot slutten av kampen, men igjen og igjen var de svenske spillerne på plass for å rydde unna.

Det var nok til å kvalifisere seg til VM i Russland i 2018.

– Jeg klarer ikke å beskrive hvor glad jeg er. Vi skal til VM. Det er sykt, sier Manchester United-spiller Victor Lindelöf til MAX etter kampen.

Det er første gang siden1958 at Italia ikke er kvalifisert til VM. Kampen mot Sverige ble etter alt å dømme også den italienske keeperlegenden Gianluigi Buffon sin siste kamp i den italienske drakten.

– Italienerne gråter. Vi får ikke se Buffon i hans femte VM, kommenterte Langli.

Tirsdag spiller også Danmark playoff til VM. Åge Hareides menn møter Irland på bortebane. Den første kampen endte 0–0.

