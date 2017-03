Så tomt var det da Rosenborg ble «feiret»

Saken oppdateres.

Det ble skutt opp konfetti, stemningsskapende musikk ble spilt og speaker annonserte at Rosenborg skulle hylles. Årets første trofé for trønderne var i boks, og fotballpresident (og trønder) Terje Svendsen var på plass i Bergen for å dele det ut.

Det eneste som manglet var publikum. Drøyt 10.000 billetter var solgt, men så godt som alle hadde gått ut portene på Brann Stadion da mestrene skulle få Mesterfinale-trofeet.

– Jeg tror ikke man hadde behov for å stå igjen og juble for nok et trofé til Rosenborg. Selv om det var et leketrofé, sier Roger Lillebøe-Hansen, leder for Branns supporterklubb Bataljonen, til Bergens Tidende.

Til og med flertallet av de få hundre Rosenborg-supporterne som var på bortetribunen forlot Stadion før og under premieutdelingen.

– Det er synd å stå og motta et trofé når publikum har gått hjem, men Mesterfinalen er et nytt konsept. Dette er et uttrykk for at kampen ikke har fått ønsket posisjon blant tilhengerne ennå, sier Espen Viken, talsmann for Kjernen, Rosenborgs supporterklubb.

– Hva synes du om at Brann-fansen gikk?

– Jeg tolker det ikke som en protest mot Rosenborg, heller som at de var skuffet over eget lag. Og den skuffelsen må de få lov til å vise, sier Viken.

– Mer enn en treningskamp

Mesterfinalen er et nytt konsept, lansert som en del av Norges Fotballforbunds og Discoverys nysatsing på Eliteserien. Det er fjorårets seriemester og cupmester som skal møtes i det som er årets første obligatoriske kamp. Siden Rosenborg vant både cup og serie i fjor, ble Brann som tabelltoer deres motstandere.

Rosenborg vant kampen relativt enkelt 2–0 etter scoringer av Milan Jevtovic og Tore Reginiussen.

– Denne kampen betydde definitivt mer enn en treningskamp, det er et trofé og det er siste kampen før seriestart. Dersom Brann hadde vunnet, tror jeg nok mange hadde stått igjen, sier Lillebøe-Hansen.

BTs Brann-blogger Eduardo «Doddo» Andersen mener det forteller mye om statusen til Mesterfinalen at publikum gikk.

– Det er kommersielle interesser som har funnet på dette og prøver å dytte på fotballen en tittel. Nå betyr den ingenting for folk, men den kan jo komme til å bety noe i fremtiden, sier Doddo.

At over 10.000 billetter var solgt til kampen, tyder på at Brann gjorde en god jobb med markedsføringen, mener han.

– Vi ser at cupen også har mistet status. Det er bare når lag kommer til finalen at fansen virkelig bryr seg. Royal League var også en bom. Det er seriespillet folk virkelig er opptatt av, sier Doddo, som var en av dem som sto igjen og så konfettien bli sprutet over RBK-spillerne foran tomme tribuner.

– Det var parodisk å se på. Et skall uten noe inni.