Sarpsborg-backen om Bendtner-møtet: – Vi skal få ham til å springe, det er han ikke så glad i

Saken oppdateres.

I kveld er det toppoppgjør mellom Sarpsborg og Rosenborg. Rosenborg har fire seire og en uavgjort så langt i sesongen, og har dermed ett poengs forsprang på Sarpsborg.

De to lagene har også like mange dansker i troppen. Mens Rosenborg har Nicklas Bendtner, Mike Jensen og Jacob Rasmussen, har Sarpsborg Andreas Albech, Matti Lund og Patrick Mortensen.

Førstnevnte Albech gleder seg til å møte Nicklas Bendtner igjen. Begge trente seg opp etter skader på Protreament i Dragør, og han synes det er morsomt å nok en gang få møte en av Danmarks mest omtalte fotballprofiler.

– Det blir både stort og morsomt for meg å møte Bendtner, men på den andre siden tenker jeg ikke så mye over hvem jeg spiller mot når kampen kommer i gang, sier han til den danske avisen Ekstra Bladet.

– Bra for Eliteserien

Interessen for norsk fotball i Danmark har eksplodert siden Bendtner-signeringen ble kjent i mai. Danske Eurosport sender alle kampene til Rosenborg direkte på dansk tv, og Albech er fornøyd med at flere i hjemlandet får vite hva som skjer hos deres nordlige nabo.

– Det er bra for Eliteserien at en profil som ham har kommet hit. Det har gitt ligaen en boost, og det er et bevis på at man godt kan trekke profiler hit. Det er positivt at norsk fotball blir eksponert i Danmark, sier Albech til Ekstra Bladet.

Har studert Bendtner

Han lover at Sarpsborg er klar over Bendtners gode og dårlige sider.

– Vi er sikker på at vi har en god oppskrift på å stoppe ham. Det handler blant annet om at vi skal få han til å løpe mye. Det er han ikke så glad i, sier Albech.

Albech har startet tre av de fem kampene så langt i sesongen. Nicklas Bendtner har startet fire av fem, og kom inn i andre omgang i den siste kampen. Bendtner står så langt med to mål for Rosenborg.

Sarpsborg har aldri vunnet mot Rosenborg. Rosenborg har vunnet ni av de elleve gangene lagene har møttes.