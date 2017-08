Se Rosenborg jage kvartfinale i NM direkte på adressa.no

Leier ut kunst til 150 arbeidsplasser over hele Norge

Saken oppdateres.

Rosenborg skal ned til Grimstad for å spille 4. runde i Cupen, etter å ha slått ut Strindheim (2–0), Tynset (9–1) og Levanger (4–2) på veien. Vinner trønderne mot Jerv, er de klare for kvartfinale og er ett skritt nærmere å ta NM-tittelen for tredje året på rad.

Kan bli historisk

Kåre Ingebrigtsens menn risikerte å møte storlag som Brann og Molde, men endte opp i Grimstad i Cupens første tilfeldig trekte runde. I kampene før fjerde runde setter Norges Fotballforbund opp trekningene manuelt.

– Vi har forberedt oss godt, og vil gjerne gå videre i Cupen, sa RBK-treneren til Adresseavisen dagen før avreise.

Om Rosenborg skal gå hele veien i år, blir trønderne de første som har vunnet Cupen tre år på rad siden Skeid klarte bragden mellom 1954 og 1956. I tillegg vil de tangere Odds rekord på hele tolv cuppokaler.

Slik spilles 4. runde i Cupen:

Jerv - Rosenborg

Lillestrøm - Tromsø

Mjøndalen - Brann

Vålerenga - Elverum

Kristiansund - Florø

Haugesund - KFUM/Molde

Stabæk - Aalesund

Sarpsborg 08 - Odd