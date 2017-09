Seieren som betydde enormt mye: - Vi har vært så langt nede

Saken oppdateres.

NORGE - ASERBAJDSJAN 2–0

ULLEVAAL STADION: Norsk landslagsfotball fikk en kjærkommen opptur da Aserbajdsjan fredag kveld ble sendt hjem til Baku med 0–2 i bagasjen.

I det kampen startet tikket det inn melding om at det norske U21-landslaget hadde gått fra 2–0 til 2–3 og tapt for Kosovo.

Med Ada Hegerberg-saken friskt i minne, det samme med sommerens miserable kvinne-EM og snart 11 måneder siden forrige seier for mennene, kunne man ane hvordan overskriftene kom til å se ut om Lars Lagerbäck skulle også gå sin fjerde kamp uten å vinne.

Derfor var også det norske laget veldig klare for å vise seg fra en god side, selv om kampen sett utenfra ikke betydde all verden.

VM-toget har forlatt perrongen og Aserbajdsjan er ikke akkurat en glamorøs motstander, noe drøyt 8000 på tribunene viste i klartekst.

– Vi har vært så langt nede, at vi er ekstremt motiverte for å vinne kamper, sier Mats Møller Dæhli, og legger trykket på ekstremt.

Demonstrerer vilje og innsats

Etter mange nedturer betydde det mye også for å få troen på prosjektet igjen.

– Det er også viktig at folk ser at vi jobber knallhardt og at vi virkelig VIL vinne, at vi VIL vise oss frem og at de ser forbedring i prestasjon og resultat, sier Dæhli.

Joshua King var kampens store spiller mot Aserbajdsjan. Han mener Norge burde vunnet med et par mål til, men at det også er naturlig at det tar litt tid.

– Lars (Lagerbäck) har ikke vært her så lenge, så vi må gi det litt tid. Hadde vi trent sammen hver uke kunne dere krevd at alt skal sitte nå, men vi har tre dager på oss på hver samling, så da tar det lenger tid, sier spissen som scoret på straffesparket han skaffet selv.

Spørsmålene man endelig slipper

Kaptein Stefan Johansen innrømmer at det nå blir godt å slippe spørsmål på en liten stund om når den første seieren skal komme.

– Ja, jeg synes vi har fått nok spørsmål av dere om det nå, sier Fulham-proffen og ler.

Han har vært med lenge nok til å vite at det er slik fokuset blir når man nærmer seg 11 måneder uten seier.

Nå ser han imidlertid bedring for hver eneste kamp som går.

– Først og fremst synes jeg vi blir mer og mer solide. Vi ser mer og mer ut som et lag som er vanskelig å bryte ned. Da vi lå som vi skulle skapte de ikke noe som helst.

Johansen er ikke i tvil om hva som er årsaken til at det norske laget nå virkelig er en hard nøtt å knekke igjen.

– Det er Lars, sier han om trener Lagerbäck.

– Han er tydelig på hva han vil. Jeg og Sander (midtbanekollega Berge) snakket om det etter kampen, at nå begynner vi å kjenne hverandre bedre og bedre med tanke på hvordan Lars vil at vi skal spille. Det tror jeg gjelder over hele linjen i laget.

Suksessoppskriften

Haitam Aleesami mener en av de viktigste årsakene til fremgangen nå er at laget har funnet en god balanse mellom når de skal holde på ballen og når de skal slå den inn i bakrom.

– Vi løper veldig mye, vi løper for hverandre, vi jukser ikke i den defensive delen av spillet. Det ser vi når vi får kontringer imot, da er det folk som spurter mot eget mål. Det er det som trengs for å vinne kamper.

– Hva er det som er årsaken til at de skaper så lite utenom de sjansene som dere forærer dem?

– Vi ligger som en blokk. Det er en firer både på midtbanen og bak i forsvaret som flytter beina sammen, stenger rom, tar duellene, vinner andreballene og går i krigen. De gangene vi vinner ballen så løser vi opp spillet og får dem til å løpe mye. Da er det moro å spille fotball.

– Er det delig å slippe spørsmålene om hvorfor dere taper så mye?

– Ja, vi har et lag fullt av utenlandsproffer som gjør det bra i klubbene sine og spiller fast, så det er klart at det er moro å vinne kamper. Det er derfor vi er her.

Hør Fjørtoft røpe hemmeligheter fra 90-tallets suksesslandslag, rådene til Hegerberg og NFF og Lagerbäcks prosjekt: