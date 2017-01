Selnæs startet for første gang på en måned: - Det var tungt

Saken oppdateres.

SAINT-ETIENNE (adressa.no): - Jeg har ikke spilt kamp på en måned nå. Jeg skulle starte den siste før serien (mot Nancy 21. desember), men da ble jeg syk på vei til kampen. Så fikk jeg ni-ti dager lenger ferie enn resten på grunn av stor belastning i høst, så dette ble den første på litt over en måned, sier Ole Selnæs til adressa.no.

Sliten, men godt fornøyd etter 2–1-seieren over Angers søndag kveld.

– Ja, det var tungt. Men det var veldig godt, og jeg kjente jeg trengte det. Jeg kjenner meg sliten og fin, som jeg skal gjøre etter kamp, og har en deilig følelse. Så vant vi også, og da er det ekstra deilig, sier han.

Pepet av banen

Men det var ikke gitt at det skulle ende slik. Hjemmelaget ble pepet av banen da de gikk til pause med stillingen 0–1.

For det St. Etienne leverte mot bunnlaget, som hadde tatt kun to poeng på de foregående sju kampene, var slett ikke godt nok for supporterne på Stade Geoffroy Guichard.

Etter fryktelig tamme første 45 minutter, var det imidlertid et helt annet lag som entret banen etter hvilen, og St. Etienne utlignet etter et selvmål fem minutter ut i omgangen.

Kvarteret før slutt satte Loïc Perrin ballen i nettet fra kloss hold, og dermed hadde grønntrøyene snudd det. Da var det også god grunn til å juble etter kampen.

– Det var dårlig i første omgang. Vi ble enige i pausen om at vi måtte ta oss sammen og gå ut og levere noe annet. Vi løftet oss litt i andre omgang og spiller okei, selv om vi ikke gjør en fantastisk kamp. Vi får med oss tre poeng, og jeg har lært meg at det er det som teller, sier Selnæs

Derfor kan han heller ikke annet enn å si seg fornøyd, selv om han er den første til å innrømme at det spillemessig fortsatt er mye å gå på.

Tre måneder uten seier

Det har det ikke vært mange muligheter for Ole Selnæs til å juble de siste månedene. Søndag var nemlig St. Etiennes første seier i en seriekamp trønderen har startet siden 2–0-seieren borte mot Caen 23. oktober.

Siden den gang har han startet i fem seriekamper (to uavgjorte og tre tap). Nå har ikke St. Etienne vunnet mange uten ham i startoppstillingen heller, men i de to serieseierne siden den gang kom Selnæs inn fra benken i borteseieren mot nettopp Angers i november. Da laget slo Guingamp i desember var han ikke involvert.

– Sånne statistikker ser jeg ikke på. De er mildt sagt tilfeldige, så det bryr jeg meg ikke om. Jeg vet jeg starter de kampene jeg er frisk, sier Ole Selnæs til adressa.no om rekken uten seier.

Dårlige før jul

Og i anstendighetens navn har ikke laget ellers hatt mye å skåle for heller. De to siste månedene før jul var skrale saker.

– Vi startet sesongen greit, men hadde en formsvikt inn mot jul. Den siste måneden var vi dårlige. Det var mange kamper, og vi slet med energien og hadde en tung periode. Det var ikke ofte vi vant på slutten, og derfor var det selvfølgelig godt med en seier. Vi trengte tre poeng og klatret litt på tabellen, sier Selnæs.

Selv leverte han en forestilling til absolutt godkjent foran den knapt 30 000 tilskuerne på Stade Geoffroy Guichard.

– Jeg synes det gikk bra, og jeg fikk gode tilbakemeldinger. Jeg spilte mye fremover mens vi hadde ballen, og vant noen baller også. Det var en fin kamp for meg, selv om det absolutt kan bli bedre, sier han.

Alexander Søderlund sliter med en skade og var ikke i kamptroppen for St. Etienne, som nå ligger på sjetteplass.

Hør den nyeste utgaven av Aftenpodden Sport: