Sent Reginiussen-mål sendte Ranheim opp på opprykksplass

RANHEIM - START 1–0

To ganger sløste lagkameratene med mulighetene da Mads Reginiussen og Ranheim skulle forlenge sin gode form mot Start. Fire minutter før slutt tok indreløperen like gjerne saken i egne hender og scoret vinnermålet som sendte tilskuerne til himmels - og laget opp på opprykksplass i 1.divisjon.

Først burde Torgil Gjertsen scoret målet som kampen skrek etter, fem minutter før pause. Reginiussen flikket melhusbyggen gjennom og kantspilleren skulle bare legge ballen rolig i nota på bakre stolpe. I stedet traff Gjertsen som om han hadde på seg en ryggsek full av grus og skuddet brant langt over målet til tidligere landslagskeeper Håkon Opdal.

Også etter en time var Reginiussen servitør da lagets andre kantspiller brant til. Øyvind Storflor kunne gitt hjemmelaget 1-0 etter at finnmarkingen hadde tatt ned en fin crosser fra Christian Eggen Rismark og slått fint ut til den tidligere eliteserie-profilen. Dessverre ble veteranens skudd fra rundt 14 meters hold blokkert.

Begge lag virket fornøyd

Det var synd, for kampen skrek etter en scoring i det labre, grå- og iskalde mai-været.

Det startet nemlig som en litt typisk toppkamp i den jevne serien, der både hjemmelaget og det opprykksjagende Kristiansand-laget virket temmelig fornøyd med uavgjort. Start kom til Trondheim som serieleder og det ble tatt liten risiko både fra de og formlaget Ranheim. Med unntak av noen innlegg i boksen, var det lite som tilsa at det kom til å svinge voldsomt av oppgjøret.

Riktignok hadde Gjertsen en god mulighet også etter seks minutter, der venstrekanten barberte stolpen med et skudd etter å ha dratt seg innover i banen. Men utover omgangen sank temperaturen i oppgjøret.

Kampen åpnet seg

Etter 27 minutter kunne Start fått sin første skikkelige mulighet da Eirik Wichne kom rundt i boksen og slo inn foran målet. Dessverre for sørlendingene rullet ballen gjennom feltet uten at noen fikk pirket ballen over Ranheim-streken. Minuttet senere prøvde Michael Karlsen lykken på halvspretten, men Opdal hindret formspissen en drømmescoring.

Kampen åpnet seg noe etter pause, der overgangsmulighetene ble flere og viljen til å skape målsjanser ble større. Storflor hadde altså sin sjanse, men også Start var farlig frempå ved flere anledninger.

Ranheim venter fortsatt på årets første tap og 18 minutter før full tid var det bare Even Barli som sto i vegen for at gjestene skulle få sitt ledermål. Daniel Aase vendte bort Aleksander Foosnæs med en flott berøring og brukte slegga på å fyre av fra 19-20 meter. Barli slo ballen unna med en viktig redning for vertene.

Nå venter toppkamp

Fire minutter før slutt eksploderte det altså i fjæra. Start-forsvaret mistet ballen på midten i duell med Kristoffer Løkberg og Foosnæs spilte innbytter Kim Ove Riksvold fri. Han så Reginiussen på bakre stolpe og pasningen utnyttet midtbanespilleren på perfekt vis. Som så mange ganger før varmet han Ranheim-supporterne med scoring og sikret Ranheim seieren.

Med 1-0-seier står dermed fortsatt trønderne fremdeles uten tap etter ni runder. Fasiten er seks seiere og tre uavgjort. De 21 poengene gir en foreløpig 2.plass - ett poeng bak serieleder Bodø/Glimt, som for øvrig er blåtrøyenes neste motstander på hjemmebane 4. juni. Før det møter Ranheim nyopprykkede Tromsdalen på bortebane.