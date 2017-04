Serie A-profil forlot banen i protest mot apelyder. Så ble han utvist

Saken oppdateres.

Den tidligere Milan- og Inter-spilleren, som er landslagsspiller for Ghana, ble utsatt for hets fra tribunen gjennom hele kampen, og på ett tidspunkt henvendte han seg direkte til en tribuneseksjon, viste dem armen sin og sa «dette er min farge».

– Jeg prøvde å snakke med dem, men dommeren ba meg om å la det være. Da ble jeg sint. I stedet for å stoppe kampen, bestemte han seg for å straffe meg, sa Muntari ifølge Football Italia.

Mot slutten av kampen gikk Muntari flere ganger til dommer Daniele Minelli og hans assistenter for å be dem ta affære. Da Minelli ga ham gult kort i det 89. minutt, besluttet Pescara-spilleren å gå av banen. Det ga ham et nytt gult kort og dermed utvisning.

Støtte

Pescara-trener Zdenek Zeman ga Muntari støtte, selv om han sa seg uenig i beslutningen om å gå av banen.

– Han ba dommeren om å gripe inn, men han svarte at han verken hadde hørt eller sett noe. Muntari hadde rett, men han burde ikke gått av banen, sa Zeman.

– Det ble ropt mot meg helt fra start. I første omgang så jeg at det var barn i gruppen. Jeg henvendte meg til foreldrene og ga dem trøya mi for å sette et eksempel, fortalte Muntari etter kampen.

– Det fortsatte likevel med andre tilskuere. Jeg prøvde å snakke med dem, men dommeren sa at jeg måtte droppe det. Da ble jeg sint.

Gjorde feil

32-åringen var i Milan-laget da Kevin-Prince Boateng i 2013 gikk av banen i sinne etter å ha blitt utsatt for rasisthets under en treningskamp mot Pro Patria. Det skapte stor diskusjon.

– Publikum gjorde feil, og dommeren burde håndtert det annerledes. Om dommere begynner å stoppe kampene når slike ting skjer, er jeg sikker på at det forsvinner, sa Muntari søndag.