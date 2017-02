Sist RBK tjente like mye på spillersalg, herjet denne spissen på Lerkendal

Saken oppdateres.

I 2016 budsjetterte Rosenborg med 11, 3 millioner kroner i spillersalg. Dette er en budsjettpost som har vært omdiskutert i en rekke eliteserieklubber, med tanke på risikoen forbundet med forskutterte inntekter.

Den risikoen har man ikke behøvd å tenke på inne på Brakka i 2016. Eller: Ikke i løpet av de siste ti årene i det hele tatt.

– Vi har i snitt budsjettert med spillersalg mellom 10- 12 millioner i året de siste ti årene. Og solgt spillere for i snitt 24 millioner årlig i samme periode, sier økonomileder Roar Munkvold til Adresseavisen.

48, 5 mill.

I den samme perioden har Munkvold aldri opplevd at klubben har solgt spillere for så mange millioner totalt, som i 2016.

RBK kommenterer imidlertid aldri overgangssummer, slik at enkeltbeløpene nedenfor er Adresseavisens estimater:

Først dro Alexander Søderlund til franske St. Etienne for om lag 14 millioner kroner.

Så dro Ole Selnæs samme vei. Det har vært skrevet en god del forskjellig om midtbaneelegantens overgangssum, og med klausuler vil denne antagelig fortsatt stige.

Men ut fra regnskapene, som også inkluderer Riku Riskis overgang til Odd, Tobias Mikkelsens overgang til Nordsjælland og Emil Nielsens retur til Roskilde, solgte RBK spillere for 48, 5 mill i 2016.

I det regnestykket ligger også noen kroner fra da Markus Henriksen ble lånt ut fra Alkmaar til Hull i fjor sommer, og totalt:

– Vi solgte spillere for 42, 5 millioner i 2009, da Alexander Tettey ble solgt til Rennes. Men jeg tror vi må tilbake til John Carews tid for å overgå 2016-resultatet, sier Munkvold om dette.

70 mill. til Valencia

Carew var i RBK i et års tid, scoret 23 mål på 31 kamper og ble solgt til spanske Valencia for rekordhøye 70 millioner sommeren 2000. Da hadde han sommeren før blitt kjøpt fra Vålerenga for ca. 20 mill., og ble med det RBKs dyreste kjøp.

Munkvold forteller altså om et snitt-tall på 24 millioner kroner i salg. Han kan også fortelle om et bra 2012-år: Da solgte klubben Mushaga Bakenga, Markus Henriksen og Jim Larsen, og satt igjen med om lag 38 millioner.

Solgt for over 40 mill. allerede

Så er det også verdt å nevne at det neppe er bare å sette 48, 5 millioner på bok.

RBK budsjetterte i 2016 med salg for 11,3 millioner, og kjøpte i samme periode Christian Gytkjær, Gudmundur Thorarinsson, Alex Gersbach, Mushaga Bakenga og Adam Larsen Kwarasey, samt at de leide inn Elba Rashani.

Og, for å ha nevnt det, også: I 2017 budsjetterer RBK med spillersalg for 12 millioner. Etter salgene av Christian Gytkjær (ca. 20 mill.), Hólmar Örn Eyjólfsson (ca. 10 mill.) og Jonas Svensson (ikke kjent, men antagelig rundt 15 mill.), er den posten dekket bra opp allerede …