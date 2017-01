Sjekk hvem som dukket opp på RBK-trening i Spania

Saken oppdateres.

MASPALOMAS: - Jeg fikk tilbud om skyss hit i dag for å se dem spille, og det er kjempeartig å følge litt med.

Det sier Åge Aleksandersen til Adresseavisen, under tirsdagens RBK-økt i sola på Gran Canaria.

Rockelegenden pleier å være på ferieøya to uker hver vinter, og kan opplyse om at han allerede har sesongkortet klart for 2017.

– Jeg har store forventninger til RBK også i år. Men det blir helt sikkert en sesong hvor de andre vil «ta dem», så enkelt blir det ikke, sier han – og snakker om å forsvare seriegullet enda en gang.

– Mye positivt

– Samtidig skjer det veldig mye positivt rundt klubben nå. Kåre (Ingebrigtsen) har kontroll ute på treningsfeltet, Tove (Dyrhaug) har kontroll inne på kontoret.

– Jeg synes det gjøres en god jobb på alle mulige måter, fortsetter rockestjernen – som leser alt som står om RBK i mediene, og følger klubben tett.

Ingen tanker om Europa

Mens RBK-spillerne spiller på små flater noen meter unna, tar Åge seg god tid til å prate med alle som følger RBK-treningen fra sidelinjen denne tirsdagen i januar.

Der er trenerlegenden Bjørn Hansen, som har sett flere økter mens han er på ferie. Der er sportslig leder Stig Inge Bjørnebye, og også materialforvalter Gunnar Stene.

Den uttalte målsettingen til RBK i jubileumsåret er å slå seg tilbake i et gruppespill i Europa. Åge ønsker imidlertid ikke å dra forventningene opp når det gjelder akkurat det temaet.

«Blodøkt»

– Akkurat det tar jeg litt som det kommer. Det er forskjell på «finsmør» og margarin, for å si det slik, sier han – og tenker på de større og større økonomiske forskjellene i klubbfotballen.

Det skjer imidlertid først til sommeren. Tirsdag var RBKs sjette dag på Gran Canaria, og det var en ny «blodøkt» ute på gresset.

– Jeg synes det ser bra ut, smiler Åge Aleksandersen.