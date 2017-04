Sjekk hvem som er tilbake på Lerkendal: - Jeg savner Trondheim

Saken oppdateres.

- Jeg er fortsatt best, spøkte Marek Sapara da han hilste på sin gamle sjef Erik Hoftun foran dagens Rosenborg-trening, før han la til at alderen ville hindret ham å dominere på dagens økt.

Dagen før Rosenborg barker sammen mot Molde i Eliteseriens tredje runde dukket nemlig en gammel kulthelt opp på treningsfeltet på Lerkendal. Sammen med kona Lucia Saparova kom den gamle midtbanespilleren som banket inn scoringer og serverte dødballer av høy klasse mellom 2006 og 2010.

En kneskade har lagt 34-åringens karriere på is de siste årene, men Sapara er for tiden Ružomberok-spiller. Det er laget som trønderne hentet midtbanestrategen fra sensommeren 2006, for drøyt ti millioner kroner.

- Jeg savner egentlig alt her. Jeg fikk meg mange venner her og har mange gode minner med Rosenborg og byen. Det var en veldig fin tid her, vi var jo her i nesten fire år, så det var en stor del av karrieren min, sier Sapara, som altså tok med seg kona Lucia nordover. Sammen giftet de seg i juni 2008, mens «Sappi» var stor i Rosenborg.

Når slovaken setter seg på tribunen i morgendagens kamp er det første gang han er på Lerkendal siden han dro fra Trondheim til fordel for Ankaragucu høsten 2009. Han erkjenner at han savner kampene i Norge.

- Kampene mot Brann, Molde, Lillestrøm... De var de beste. Da var det alltid mye folk og trykk, sier den gamle Rosenborg-helten.

Han smilte godt da han fikk servert «Oh ah Sapara»-ropet fra en supporter, men lot seg overraske da en stor gjeng barneskole-elever ville ha bilde og autograf med ham. Flere av de var knapt født da han dro fra Trondheim.

- Jeg ble veldig overrasket, for jeg tror ikke de husker meg! Noen må ha fortalt de det, smiler Sapara.