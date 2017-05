Sjekk hvem som kom på trappa til RBK-sjefen

Varetekt for dødsvoldssiktet far i Ørje

– Ulven var vel tjue meter fra garasjen da vi tok bilde av han. Det var helt tilfeldig at vi oppdaget den. Jeg hadde onkelen min på kaffebesøk, og han sa at han så en ulv utenfor. Da jeg kom til vinduet var den borte. Men da jeg sprang inn på soverommet for å se bedre, dukket den opp igjen.

Utvilsomt ulv

– Du er sikker på at det var en ulv?

– Ja, jeg så det tvert. Ingen tvil. Heldigvis hadde vi bikkja inne. Hadde den vært ute, hadde den sprunget etter ulven. Da vet vi hva utfallet hadde blitt. Ulven var her i tre-fire minutt. Den virket litt forvirret og usikker, og vimset litt rundt. Jeg rakk både å ta noen bilder og en liten videosnutt før den returnerte inn på skogsveien den kom fra og forsvant, sier Ole Ingebrigt Dyrhaug.

RBK-sjefen og landslagsstjerna ikke hjemme

Det var klokka åtte i morges at ulven sto på tunet hjemme hos RBK-sjef Tove Moe Dyrhaug og landslagsløper i langrenn Niklas Dyrhaug i Tydalen. Men de to var ikke hjemme da gråbein viste seg.

– Tove har sett bildene, og ble skremt og rystet. Niklas er i Dubai, men ringte meg opp på FaceTime tvert jeg sendte bilde av ulven. Da skal jeg si det ble interesse ja, sier Ole Ingebrigt.

Skjønner skepsisen

Dyrhaug lever av å arrangere rideturer i Tydalsfjellene, og er en ivrig jakt- og friluftsmann. Han liker dårlig å få besøk av ulven.

– Jeg tenker at nå begynner er det å bli så pass mye rovdyr i nærheten av hus og bebyggelse at vi må gjøre noen tiltak. Jeg har også fått mange telefoner fra samer. Dette bare et par kilometer unna kalvingslandet for Riast/Hylling reinbeiteområde, så jeg skjønner at samene er skeptiske, sier han.