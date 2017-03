«Sjeleglad for å være kvitt Nicklas Bendtner»

Saken oppdateres.

Hvis du er Rosenborg-supporter tipper jeg at du sitter igjen med følgende tanker etter gårsdagens sjokkmelding om at «Lord» Bendtner er klar for klubben:

Dette er spennende! Forventningene dine til sesongen øker. Du vet at det vil bli mer blest rundt RBK. Men du sitter også igjen med en følelse av at du ikke aner hva du får.

Det var litt slik jeg tenkte i september da den klubbløse dansken signerte for mitt kjære Nottingham Forest. Plutselig begynte skandinaviske medier å skrive om favorittlaget igjen. Det var gøy å få et stjernenavn til klubben. Kunne Bendtner skyte Forest tilbake til Premier League?

En megaflopp

Fasit er denne: Bendtner har floppet totalt. To mål på 17 kamper holder ikke for en spiss. Philippe Montanier fikk sparken som Forest-manager, mye fordi han hadde valgt å gamble på den danske stjernen. Klubben hadde stø kurs mot nedrykk, og nå er både Montanier og Bendtner borte.

Selv så jeg Bendtner «live» i én kamp denne sesongen, borte mot erkerival Derby i desember. Forest tapte 0-3. Dansken scoret ett selvmål og hadde en heading i stolpen. Sin egen stolpe…

Siden har det stort sett gått nedover for dansken i Nottingham. Han har gått fra å være benkevarmer til ikke å få plass i troppen en gang. Det sier sitt når Forest har valgt å starte med 17 år gamle Ben Brereton når de har selveste Bendtner tilgjengelig.

Drømmen om VM

Derfor er de aller fleste Nottingham-fans både i England og her i Norge sjeleglade for at vi nå er kvitt Bendtner. Det har ikke vært de store kontroversene, men det er ingen tvil om at dansken har vært en av de best betalte Forest-spillerne. Det blir ikke god stemning av at den best betalte bidrar så lite.

Det var således ingen overraskelse at Forest kvittet seg med Bendtner. At han går til Rosenborg er forståelig med tanke på at han ønsker seg spilletid, og ikke minst har Bendtner et brennende ønske om å skyte Åge Hareides danske landslag til VM-sluttspillet. Da må han satses på. Problemet er at ingen klubber kan spille med en spiss som ikke scorer. Først og fremst må Bendtner gjøre jobben selv: Han kan ikke bare satse på at RBK gir ham evig tid.

Det som hadde vært spennende å se er hvordan RBK faktisk greier å finansiere denne overgangen. Jeg vil ikke tro at overgangssummen er noe særlig å snakke om – Forest er nok bare glad for å bli kvitt ham. Men Bendtner har trolig fått en feit signeringsbonus, og det vil overraske meg om det er mange (om noen) i norsk fotball som vil ha høyere lønn enn ham i 2017. Kanskje Forest betaler deler av lønnen?

Lysten må være der

Bendtner-overgangen er fantastisk nytt for Nottingham Forest. Det er også fenomenalt for norsk fotball, som skriker etter profiler. Bendtner blir Eliteseriens aller største. Den nye rettighetshaveren Discovery kan koste på seg en ekstra god lunsj i dag.

Om det er godt nytt for RBK, er jeg mer i tvil om. Bendtners karrierekurve tyder ikke på det. I tillegg er det liten tvil om at Bendtner er glad i oppmerksomhet, og norske medier har god tilgang til spillerne her. Dermed kan kontroversene bli mange. Hvis han ikke presterer blir det fort murring blant de andre RBK-spillerne: De får fort vite hva denne stjernedansken tjener.

Men for all del, dette kan også være et kupp. Bendtner er kun 29 år gammel. Han har en strålende karriere bak seg som viser det skyhøye potensialet. Kanskje er norsk fotball det optimale for den tidligere Arsenal-helten. Kvaliteten på fotballen her er ikke den beste, og Bendtner kan fort bøtte inn mål.

Da kommer også telefonen fra Åge Hareide – samt fra større klubber enn Rosenborg.

Før den tid må Bendtner trene steinhardt, holde seg skadefri og ikke minst være lysten på å lykkes.