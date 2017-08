Sjokkåpning og merkelig selvmål da Ranheim tapte hjemme

Et portrett er ikke bare et bilde

Ranheim – Ull/Kisa 3–4 (1–2)

RANHEIM ARENA: Det er tre lag som kjemper om den siste direkte opprykksplassen bak Bodø/Glimt. Ranheim, Start og Sandnes Ulf.

Med Start-seier hjemme mot Florø betyr Ranheims tap at de ble skjøvet ned fra andre- til tredjeplass på tabellen.

Utrolig utvikling

Det tok ikke mer enn to minutter før ballen lå i nettet. Ullensaker/Kisa sendte en lang ball fremover. Den så tilsynelatende enkel ut, men Ranheim-back Aslak Fonn Witry klarerte ballen i en perfekt bue over egen keeper. Et merkelig skue fra tribunen og det var få fra publikum som helt skjønte hva som skjedde.

Da det var tolv minutter spilt doblet bortelaget ledelsen. Et lavt innlegg fra venstre ble slått ut av Even Barli, men Nicolay Tveten Solberg sto støtt på bakerste stolpe og pirket ballen i nettet.

Men på et hjørnespark skulle det skje for Ranheim. Hjørnesparket ble headet opp i luften og nedfallsfrukten tok Magnus Blakstad seg av. Midtbanespilleren var ikke i tvil da han hamret ballen i nettet seks minutter før pause.

Ut av ingenting like etter timen kom scoringen ingen i fjæra ville se. Niklas Sandberg tok ned ballen elegant og bøyde den vakkert inn ved stolperoten bak Barli. Da så det mørkt ut for et Ranheim-lag som presset som fy etter hvilen.

Med tyve minutter igjen kom den berømte spikeren. Nicolay Solberg banket inn 1–4 for bortelaget og da skulle det mye til for at Ranheim kunne komme tilbake.

Da det var ti minutter igjen på klokken, fikk innbytter Michael Karlsen en trøstescoring for hjemmelaget. Spissen brukte hodet fra kort hold, men det var «too little, too late» for de blåkledde.

Men så kom det et ørlite håp rett før fulltid. Emmanuel Troudart skled ballen inn i eget nett og dermed ble det spenning igjen.

Pangstart

Ved ti minutter spilt hadde Mads Reginiussen tidenes muligheter til å utligne for de blåkledde. Midtbanespilleren headet i stolpen og på den påfølgende returen blåste han ballen over målet til Stefan Hagerup.

Så i stedet for 1-1, ble det 0–2 i fjæra.

Ranheim stanget fremover, men de ville seg ikke de første tyve for hjemmelaget. Kim Ove Riksvold hadde noen muligheter, men fikk hverken stokket føttene eller styrt ballen med hodet. Bortelaget gikk for kontringer.

Kampfakta: Ranheim – Ull/Kisa 3–4 (1–2) 1. divisjon, menn Ranheim Arena Gule kort: Niklas Sandberg, Sverre Martin Torp, Ull/Kisa. Ranheim: Even Barli – Aslak Fonn Witry, Daniel Kvande, Christian Eggen Rismark, Aleksander Foosnæs – Magnus Blakstad, Kristoffer Løkberg, Mads Reginiussen – Kim Ove Riksvold, Øyvind Storflor, Mats Lillebo.

Hawaii-fotball

Til halvtimen var det fortsatt Ull/Kisas to streker i målprotokollen som gjaldt. Hjemmelaget rullet flere ganger oppover på siden, men maktet fortsatt ikke å få den forløsende reduseringen. Bortelaget kontret med mange menn, men heller ikke de greide å score noe mer. Det var ingen tvil om at dette var en morsom omgang for tilskuerne da begge lag ønsket å spille fotball. Dog noe frustrerende for hjemmesupporterne som måtte se sitt Ranheim slite foran mål.

Men så kom altså Blakstads kanonkule og tente håp for publikum i det sure høstværet.

Like etterpå fikk bortelaget seg et frispark på rundt tyve meter. Frisparket var meget godt slått, men Barli var oppi hjørnet som en spenstig tiger og fikk slått ballen over.

Ranheim ut av startblokkene

Like etter hvilen hadde Reginiussen en avslutning fra 16 meter som gikk utenfor målet. Den avslutningen kunne midtbanespilleren gjort bedre.

Og tre minutter senere kom dagens andre i stolpen fra Ranheim og Reginiussen. Midtbanespilleren sto på to meter, men ballen smalt i aluminiumet. Ranheim har ikke hatt flaks mot Ull/Kisa, det er i alle fall sikkert.

Like før timen var det helt utrolig at Ranheim ikke har scoret flere mål i fjæra. Mats Lillebo ble vakkert spilt gjennom, men avslutningen, den gikk utenfor stolpen. Ull/Kisa var ikke i nærheten det første kvarteret etter hvilen.

Men så kom klassescoringen fra Sandberg.

Ranheim pumpet for redusering, men det var Solberg og bortelaget som kunne sette ballen i mål og Ranheim-tapet var et faktum allerede etter 74 minutter spilt.

Karlsens scoring ble kampens sjette, så kom et selvmål fra Ull/Kisa like før 90 minutter ble spilt.