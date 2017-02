Skal bygge to meter høy Eggen-statue utenfor Lerkendal

Saken oppdateres.

Så langt tilbake som til 2014 ble det vedtatt på Rosenborgs årsmøte at det skulle settes opp en skulptur av Nils Arne Eggen utenfor Lerkendal stadion. Plassen utenfor den ene tribunen ble omdøpt fra Borggården til Nils Arnes plass samme år, men til nå har det bare stått en skulptur av en fotball på plassen.

To meter høy

Eggen selv har ikke vært så begeistret for planene, men NRK Trøndelag var med da trenerlegenden og kunstneren Errol Fyrileiv møttes for første gang. Fyrileiv har fra før laget statuen av Åge Aleksandersen som står i Namsos, og har nå fått oppdraget med å bygge den to meter høye statuen. Etter planen skal den stå ferdig i 2018.

– Når vi kommer til sluttproduktet som kommer til å stå på Nils Arnes plass på Lerkendal, står jeg der som et symbol på alle de i Rosenborg som har gjort en veldig god jobb. Jeg ser på meg selv som et beskjedent symbol på alle de som har vært med – og det er mange – opp gjennom historien og gjort Rosenborg til det klubben er i dag. Derfor har jeg først sagt «tja» og nå «ja», sier Eggen til NRK Trøndelag.

Boblejakken må med

Kunstneren selv sier til NRK Trøndelag at han legger stor vekt på samarbeidet med Eggen i arbeidet med statuen, og at han skal få et eget eierskap til den. Han vil få med særtrekkene fra treneren som folk husker fra hans mange år på sidelinjen, blant annet boblejakken. I tillegg til selve skulpturen skal det stå en liten tekst på sokkelen.

På Eggens hjemsted, Fannrem, står allerede skulpturen «Godfoten», men utenfor Lerkendal blir hele Eggen med.