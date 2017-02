Skjelbred gir seg på landslaget: - Vondt å si ha det til familien når jeg drar bort

Saken oppdateres.

– Landslaget har gitt meg veldig mye som spiller og person, men nå kjenner jeg at motivasjonen ikke er til stede så mye som den må være.

Det sier landslagskaptein Per Ciljan Skjelbred i et intervju med Adresseavisen.

– Er ikke motivasjonen der den skal være, klarer jeg heller ikke prestere. Da er det bedre for meg nå å kalle en spade en spade, være ærlig overfor meg selv og mine kolleger, og si at jeg ikke er der jeg bør være. Det er så enkelt, sier han.

Debuterte i 2007

Hertha Berlin-spilleren stopper dermed på 43 landskamper og ett landslagsmål. Han debuterte på a-landslaget i EM-kvaliken mot Tyrkia i 2007, da han kom inn for Kristofer Hæstad, men har spilt med flagget på brystet lenge før det. Skjelbred har vært innom rekken av aldersbestemte landslag fra G16-landslaget i 2003.

– Du er bare 29 år, og fast på et topplag i Tyskland. Er det for tidlig å gi seg på landslaget?

– Ja, mange vil kanskje si det. Men jeg snur på det: Jeg har vært med i 15 år, og vært privilegert og heldig som har fått opplevd alle de stundene der. Men jeg må være ærlig overfor meg selv og alle andre. Jeg vil heller bruke tiden på det jeg gjør her i Tyskland, jeg vil ha mer tid med familien, ha lenger ferier og kjenne på det. Det er veldig viktig for min egen del, og da er valget enkelt, sier han.

Skjelbred peker på at han har vært opptatt hver gang det har vært såkalte internasjonale datoer og pauser i seriespillet. Hver sommerferie, hver høst, hver vår.

– Jeg har alltid hatt mye kortere ferie enn andre. Før har ikke det vært noe problem eller stress, men nå har det snudd litt. Nå tenker jeg at jeg heller vil bruke tiden min på familien min, og for en gangs skyld nyte ferie som en vanlig familie og ha mer tid til de jeg er glad i.

Det betyr mer tid til konen Kristina Jørgensen, datteren Eline Sofie og sønnen Jonathan hjemme i Berlin.

Har ikke snakket med Lagerbäck

Den tidligere Rosenborg-spillerens valg tas før den ferske landslagssjefen Lars Lagerbäck har tatt ut sin første landslagstropp. Skjelbred har fått signaler om at han er sterkt ønsket videre, men har selv ikke vært i kontakt med svensken.

Lagerbäck kunne ikke sagt noe som hadde fått 29-åringen til å skifte mening.

– Han er en fantastisk trener, men jeg er så trygg på den følelsen jeg sitter med. Når det er så tydelig i kroppen min kan jeg ikke overse den. Kroppen sier at dette skal jeg gjøre. Selv om det kunne blitt en utrolig fin opplevelse blir det uten meg på laget.

– Har du sett for deg hvordan det ville bli med Lagerbäck som sjef?

– Jeg har tenkt frem og tilbake, men uansett hva jeg har sett for meg er ikke det den avgjørende faktoren. Jeg har funnet ut at det koster mer enn det gir meg, og det er vondt å si ha det til familien når jeg drar bort, sier Skjelbred.

Har tenkt på det lenge

Den endelige avgjørelsen falt først for et par dager siden, men dette er noe midtbanespilleren har grunnet på lenge – helt siden Norge misset i den avgjørende EM-kvaliken mot Ungarn i november 2015.

Det har vært et stadig tilbakevendende tema med ujevne mellomrom.

– Men det er først nå på slutten det har vært tydelig at det er noe som ikke stemmer. Det er ikke som det har vært før, og da ser jeg en mulighet nå når det kommer en ny trener inn. Det er en fin mulighet for Lagerbäck og nye Norge til å få tid og ro på seg, uten at jeg er med på det.

2016 var preget av mye negativitet rundt et norsk A-landslag som slet voldsomt sportslig. I mars tok landslagskapteinen til motmæle da han følte at kritikken fra pressen ble for drøy.

– Enkelte aviser har skrevet ting som blir for dumt. Det har med respekt å gjøre fra begge hold. Vi har respekt for dere, og dere må prøve vise respekt for oss. Vi skal bygge opp norsk fotball, og da hjelper det ikke å rive ned alt vi prøver å bygge opp, sa han blant annet.

Nå insisterer Skjelbred på at det negative fokuset ikke har det grann med hans avgjørelse å gjøre.

– Det er ikke utløsende i det hele tatt. Hva pressen skriver og ikke skriver har aldri drevet meg. For meg er det opplevelsene på banen og med guttene som har vært nummer én. Før har det bare gitt energi, og jeg har gledet meg til å dra på samling. Nå er ikke den følelsen der lenger, sier han.

Åpen for retur

I intervjuet med Adresseavisen uttrykker Skjelbred et klart ønske om å få takke laget, lagkameratene, trenerne og støtteapparatet for landslagsperioden.

– Det har vært en fantastisk reise for min del. Jeg har møtt utrolig mange fine folk og fått mange kompiser. Vi har delt opp- og nedturer, og hele følelsesregisteret har vært der hele veien. Jeg har vært med halve livet mitt, og det har stor betydning for meg. Det er tøft å kjenne på at nå er det nok. Samtidig vet jeg at jeg gjør det rette, sier han.

Klubbkarrieren i Hertha Berlin kommer til å fortsette som før, og Skjelbred ser for seg at han fortsatt har mange år igjen av karrieren sin. Han utelukker heller ikke at nettopp valget med å gi seg på landslaget nå kan være med på å forlenge den.

Lysluggen lukker heller ikke døren fullstendig for landslagsspill en gang i fremtiden.

– Jeg sier ikke at jeg aldri skal spille på landslaget, men nå er ikke driven der. Så enkelt er det. Den kan komme tilbake om et år eller to, det vet man ikke, men jeg må lytte til meg selv og mine følelser. Da er det feil å bli med bare for å få flere kamper, sier Skjelbred.