Skjelvik fra start - og unggutt får sin store RBK-ilddåp

Saken oppdateres.

Det er duket for den mest interessante delen av gruppespillet i årets Europaliga. Til nå har Rosenborg gjort akkurat «som forventet» - og slått antatt svakere motstand i Vardar Skopje (3-1) på hjemmebane og tapt mot sterkere motstand i form av Real Sociedad (0-4) og Zenit (1-3) på bortebane.

Nå kommer europaliga-gruppas to største plugger til Lerkendal, aller først i form av Zenit i kveld. Rosenborg må ha fire - kanskje alle seks poengene - for å ha mulighet til avansement før siste runde i Skopje. Trener Kåre Ingebrigtsen var klokkeklar på onsdagens pressekonferanse:

– Alt annet enn seier gir oss et syltynt håp om avansement, slo han fast.

– Så vet vi at det er et godt lag vi møter. Vi har et godt bilde av Zenit. Det er på tide at vi slår et av de beste lagene i Europa her på hjemmebane, fortsatte Ingebrigtsen offensivt.

Debutant

Den kampen skal vinnes med en spiller som Ingebrigtsen ikke har startet med før. 21 år gamle Morten Konradsen ble hentet fra Bodø/Glimt i sommer. Midtbanespilleren har fått et og annet innhopp, men aldri startet.

Det gjør han nå - som høyreback for en syk Vegar Eggen Hedenstad.

I dagene før kampen handlet mye av snakket om storebror Anders Ågnes Konradsen, som var usikker etter at han gikk av med en leggskade etter 20 minutter av Stabæk sist. Han ble ikke klar. Så spørs det å se hvordan «litj-Konradsen» gjør det i ny rolle.

Inn for en skadet Konradsen kommer en annen i uvant rolle. 20 år gamle Jacob Rasmussen har etterhvert fått mer og mer tillit som midtstopper. Han avsluttet Stabæk-kampen som midtbanespiller etter at også Marius Lundemo måtte av. Nå starter han Zenit-kampen sentralt.

Vært i RBK lenger enn sjefen

I tillegg er Jørgen Skjelvik tilbake i startoppstillingen.

Sportslig har det aldri vært noe tvil om tilliten RBK-sjefen har gitt til Skjelvik. Ingebrigtsen har hatt 26-åringen som førstevalg enten han har spilt på sin vante venstrebackposisjon, eller som nå, når han han har blitt omskolert til midtstopper.

Likevel har det blitt kaldere jo nærmere kontraktsslutt Skjelvik har kommet. Etter sesongen ligger det an til klubbytte for bæringen, som har vært i Rosenborg siden høsten 2013. Det er ett år lengre enn Ingebrigtsen har vært sjef. Det er ingen tvil om at han vil ha med Skjelvik videre, men kommunikasjonen mellom Rosenborg og Skjelvik-agentene Morten Wivestad og Mike Kjølø er kjølig.

– Ikke noe problem med det

Dermed har ikke Rosenborg-treneren lagt skjul på at det vil bli færre sjanser mot slutten av sesongen. Mot Zenit på bortebane for to uker siden, var Skjelvik på benken. Det var han også i Tromsø-kampen noen dager før Russland-turen, men mot Brann var han tilbake i startoppstillingen.

Da seriegullet skulle sikres mot Stabæk på søndag, noe som ikke skjedde etter at de spilte 0-0, satt ikke engang forsvarsspilleren på benken. Han var ute av kamptroppen - og var ikke overrasket.

– Jeg og Kåre har en åpen og fin dialog om hva vi skal gjøre, så det har jeg ikke noe problem med, sa Skjelvik dagen derpå.

Startelleveren ser slik ut:

Rosenborg (4–3–3): André Hansen - Morten Konradsen, Tore Reginiussen, Jørgen Skjelvik, Birger Meling - Mike Jensen, Jacob Rasmussen, Anders Trondsen - Pål André Helland, Nicklas Bendtner, Samuel Adegbenro.

Benken: Arild Østbø, Johan Lædre Bjørdal, Erik Botheim, Andreas Helmersen, Jonathan Levi, Milan Jevtovic og Alex Gersbach