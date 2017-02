Slik blir det nye RBK-styret

Saken oppdateres.

– Alle er innstilt for gjenvalg. Det er blitt gjort en god jobb i det sittende styret, sier leder Kent Ranum i valgkomiteen foran Rosenborgs årsmøte torsdag denne uken.

Fire medlemmer av RBK-styret er på valg. Det gjelder nestleder Leif Inge Nordhammer, styremedlemmene Marit Collin og Rune Bratseth, samt varamedlem Fredrik Winsnes.

– God løsning

Likevel blir det altså ingen utskiftninger.

– Vi har landet på at det er en veldig god løsning å fortsette som nå. Vi har også en klar følelse av at dagens styre jobber godt som team, sier Ranum.

Dermed er RBKs tidligere sportsdirektør Rune Bratseth klar for en ny periode på innsiden av klubben som hentet ham som spiller høsten 1982.

Bidrar med erfaring

Men det var ingen selvfølge for Bratseth å ta gjenvalg.

– Jeg måtte gå en runde for å vurdere om dette er noe jeg skal bruke tid på, om jeg får brukt meg eller ikke.

– Hva betyr det?

– Altså, jeg må ha noe å bidra med. Jeg gidder ikke å sitte i RBK-styret bare for å sitte der – for at det er så kjekt. Det trenger jeg ikke. Jeg har noe å bidra med, og grunnlaget for det ligger i den erfaringen jeg har fra toppfotballen.

– Verden kan endre seg

Bratseth deler valgkomiteens syn på at RBK har et velfungerende styre.

– Det er veldig god kjemi. Styrejobben er enkel slik situasjonen i klubben er nå, med god økonomi og sportslig suksess. Men man må forberede seg på at verden kan se annerledes ut. De som har vært med lenge, vet at det svinger. Da er det viktig å ta de riktige grepene, slik at vi ikke havner bakpå som klubb. Jeg ønsker å gi mitt bidrag til den jobben videre. Mer komplisert enn som så er det ikke, sier Bratseth.