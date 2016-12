Slik blir fotball-VM i Qatar

Saken oppdateres.

Det er seks år siden daværende FIFA-president Sepp Blatter åpnet konvolutten der det sto: QATAR. Om seks år starter VM i det lille gulflandet.

- Vi er i rute, fastslo generalsekretær Hassan Al Thawadi i VM-komiteen nylig til fifa.com. Han og hans viktigste medarbeidere har svart på internasjonal kritikk om hvordan de klarte å få VM. Kunne virkelig et lite ørkenland med rundt to millioner mennesker få den muligheten uten å smøre medlemmene i FIFA-styret? Og hva med måten de behandler gjestearbeiderne på? Fordømmelsen fra menneskerettighetsorganisasjoner som bl.a. Human Right Watch og Amnesty og høylytt press fra mange hold, har medført reformer i arbeidsmiljølovene – i den grad de finnes. Men om det blir noen reelle endringer gjenstår å se.

Etter tildelingen i 2010 har mange kritisert avgjørelsen. Selv den skandaliserte Sepp Blatter har sagt at det var feil å gi mesterskapet til Qatar. Men alt tyder på at det aller første fotball-VM i et muslimsk land sparkes i gang 21. november 2022.

Tidspunktet

Alle kampene i de 20 mesterskapene som er arrangert til nå har vært spilt mellom 26. mai og 30. juli. VM 2018 som skal arrangeres i Russland, spilles også innenfor denne perioden. Det har passet med de store ligaenes sommerpause, et naturlig valg av tidspunkt.

Så hva var det de 14 delegatene i FIFA-styret som stemte for Qatar i 2010 (USA fikk åtte stemmer i siste runde) ikke hadde fått med seg? At de kan bli opp til 50 grader i Qatar på den tiden av året eller mesterskapets egen historikk?

Det fantes bare én naturlig løsning: et vinter-VM til enorm irritasjon for store ligaer som Premier League.

Da Aftenposten var i Qatar i forbindelse med sykkel-VM i høst og brakte dette temaet opp med en taxisjåfør fra Bangladesh, som av flere grunner ikke ønsket navnet sitt på trykk, lo han bare:

- Jeg er hjemme i tre måneder av året. De tre sommermånedene. Det er ikke noe å gjøre her da. Selv ikke qatarene orker å være her da. Finalen skal etter planen spilles 18 desember, på Qatars nasjonaldag. Gjennomsnittstemperaturen i hovedstaden Doha er mellom 19 og 24 grader i desember, altså slett ikke noe å frykte.

Når Magnus Carlsen i disse dager spiller VM i hurtig- og lynsjakk i Doha forteller værmeldingen om maksimalt 27 garder.

Stadioner

Likevel velger Qatar å bygge arenaer med et luftkjølingsanlegg som skal kunne senke temperaturen for både tilskuere og spillere!

Og for balansens skyld: Det har vært arrangert VM i ekstrem varme og fuktighet tidligere. Noen som husker hvordan de norske spillerne trente ikledd søppelsekker foran USA-VM i 1994? VM-kampene i Orlando, Florida var en stor påkjenning for spillerne.

Opprinnelig skulle VM 2022 spilles på 12 arenaer, men selv i Qatar er det visstnok en grense for utgifter. Nå opererer arrangøren med åtte stadioner. Det største som bygges er Lusail, 15 kilometer nord for Doha. Der bygger man ikke bare et stadion, men likegodt en hel by med det samme. På Lusail Stadium skal det etter planen bli plass for drøyt 86.000 tilskuere. Her skal både åpningskamp og selve finalen spilles.

Qatars egen fotballiga har selvsagt ingen bruk for stadioner på den størrelsen som må til for et VM. Interessen for fotball i Qatar er heller laber, selv om den er astronomisk mye høyere enn den var for et sykkel-VM de lokale ikke ante foregikk. Men 10.000 tilskuere på en kamp er en sjeldenhet, både for klubb- og landslagsfotball. Da Qatar nylig møtte Russland i en treningskamp, var tilskuertallet 4500.

Her kommer ett av Qatars beste argumenter under kampen for å få VM inn. Tribundeler i moduler skal etter VM flyttes til fotballprosjekter i den tredje verden. Totalt skal minst 170.000 stoler finne et nytt hjem etter VM.

Avstander

Qatar er et lite land, det aller minste som noen gang har arrangert et VM. Sveits, som arrangerte VM i 1954 ,er det nest minste, tre ganger så stort som Qatar.

Dette er nok et pluss for arrangøren: Det er ikke mer enn høyst én times reisetid mellom de to arenaene som ligger lengst fra hverandre. Publikum kan fint se både to og tre kamper i løpet av en dag, men den store gevinsten havner hos deltakerlandene. Mange VM har bydd på enorme distanser. Ifølge worldsoccer.com reiste USA rundt 15.000 kilometer med fly i løpet av sine tre første kamper under siste VM i Brasil. Også i neste VM i Russland blir det mye reising. I Qatar blir det derimot en rolig busstur for spillerne mens publikum kan reise med den da forhåpentlig ferdige undergunns-/jernbanen.

Publikum

Det store publikumsspørsmålet har vært alkohol eller ikke alkohol. Som et muslimsk land er alkohol egentlig bannlyst. Men på noen få hoteller i Doha flyter øl og drinker akkurat som de fleste andre steder i verden.

Den før nevnte Hassan Al Thawadi ønsker egentlig ikke å fire på prinsippene, men her må arrangøren gi etter for presset utenfra. Kanskje særlig fordi en av de faste VM- og FIFA-sponsorene er det amerikanske ølmerket Budweiser.

Til britisk presse sa Al Thawadi nylig:

- Det vil ikke være lov å drikke alkohol på gater, plasser og andre åpne steder. Det er siste ord! Personlig er jeg imot at det serveres alkohol på arenaene. Vårt mål er å snevre alkoholserveringen ned til noen få steder langt unna offentlige steder.

Så det skal vel ikke så mye fantasi til for å skjønne hvilke hoteller som bokstavelig talt fylles opp først.

Homoseksualitet er også forbudt, så homser bes på det innstendigste om ikke å vise følelser for hverandre åpenlyst.

Noen stor fare for publikumsbråk på kamper og gater er det nok ikke. Interpol er allerede koblet på saken, og Qatar gir ikke innreisetillatelse til kjente bråkmakere.

Pris

Prislappen på mesterskapet er svimlende. I hvert fall dersom man tar med all infrastrukturen som må på plass. Tallene varierer noe, men det som figurerer oftest er ca. 220 milliarder dollar . Det er i tilfelle 60 ganger mer enn Sør-Afrikas budsjett fra 2010 og ti ganger mer enn den anslåtte prislappen i Russland 2018.

Så langt er Sotsji-OL i 2014 det dyreste idrettsarrangementet, også der bygde man omtrent opp en helt ny region. Men der ”slapp man med” drøyt 50 milliarder dollar.

Dersom Qatar får beholde VM, og det meste tyder altså på det, kan det bli et spesielt og helt annerledes fotballmesterskap.