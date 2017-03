Slik debuterte stjernekjøpet Bendtner

Saken oppdateres.

RBK - FH 1–1 (1–0)

MARBELLA: Et par helt ok løsninger med ball. En mislykket såledragning. Et overhopp som ingen av lagkameratene var med på. Og et innlegg som ble brutt rett foran pannebrasken hans.

Slik gikk det, i grove trekk, da Nicklas Bendtner spilte sine første 30 minutter for Rosenborg.

Dette i en tam forestilling på spansk jord, som endte med at Rosenborg spilte uavgjort mot de regjerende islandske mesterne.

Kåre Ingebrigtsens menn tok oppskriftsmessig ledelsen etter 16 minutter, etter en heading signert Matthias Viljalmsson. Men en skummel feilpasning av unggutten Jacob Rasmussen fem minutter etter pause gjorde at islendingene utliknet.

Overhopp og frispark

Dermed ble det bare middels utbytte av kampen, som uansett vi bli husket for én eneste ting: Da stjernekjøpet Nicklas Bendtner gjorde sitt inntog i RBK-angrepet.

Da RBK-erne ruslet ut for å varme opp før kampen, var 29-åringen sist ute på matta. Da lagene gikk til pause hadde han tatt på seg fotballstrømper og var klar for debut, og syv-åtte minutter inn i 2. omgang begynte han å varme opp for alvor.

Så, etter 61 minutter, var Nicklas Bendtner RBK-spiller «på ordentlig.»

Han erstattet målscorer Matthias Vilhjalmsson, gikk naturligvis rett inn på topp - og var involert en god del helt i starten av innhoppet.

Uten at det er noen overraskelse var dansken trygg med ball da han fikk den: Han holdt i den og spilte greit videre.

Samtidig ble den storvokste spissen sjeldnere og sjeldnere utover omgangen. Til det ble tempoet i kampen for lavt i RBK-laget som helhet.

Fem minutter før slutt spilte Bendtner imidlertid fint ut til Alex Gersbach på venstresiden, som på sin side fant Anders Konradsen. Midtbanespilleren skjøt rett utenfor, RBKs største sjanse etter pause.

I løpet av innhoppet viste Bendtner også tidvis fram fysikken, og at han blir «vond å bende på» for midtstoppere i eliteserien. Det bør også nevnes at han kom inn på et RBK-lag preget av mange bytter, og hvor backene Alex Gersbach og Vegard Eggen Hedenstad var kantspillerne han hadde rundt seg de siste minuttene.

Slik var kampen

Men dette var altså mot slutten av oppgjøret. Da hadde RBK levert en forholdsvis tam førsteomgang under den spanske solen.

RBK hadde ballen så mye de ville, men mot brukbart organiserte islendinger, og med lavt balltempo, uteble de store sjansene.

16 minutter inn i kampen fosset Erlend Dahl Reitan fram på høyresiden, mottok ballen fra Mike Jensen - og curlet ballen inn på bakre stolpe. Der hadde Matthias Vilhjalmsson steget til værs. Han og stanget ballen sikkert i garnet. 1–0!

Var det tamt offensivt, skal RBK-spillerne ha mer ros for det defensive: Midtbanetrioen slet tidvis med bevegelser i rom da RBK trengte det, men de var gode i gjenvinningen. Det gjorde at islendingene slo mer og mer langt, og der hadde midtstopperparet Tore Reginiussen/Jacob Rasmussen kontroll.

Men om RBK skapte uvant lite foran mål, smalt det altså da sjansen først bød seg for spissen Vilhjalmsson. Og sjansen Mushaga Bakenga fikk rett før pause, kliss alene med keeper, burde også vært omsatt i scoring. Venstrekanten ble fint spilt gjennom av Pål Andre Helland, men skjøt utenfor med venstrebeinet.

Etter pause ble det enda tammere. RBK skapte knapt noe som helst, og skuddet fra Konradsen rett før slutt ble altså det nærmeste man kom seier.

Vi endte dermed opp med 2–1 i målsjanser.

Så hører det med at islendingene ikke bidro til at det ble rare underholdningen. Mot spillets gang, fem minutter etter pause, mistet imidlertid unge Jacob Rasmussen ballen på vei framover, og feilen ble utnyttet. Spissen Finnbogason utliknet sikkert alene med keeper.

Den siste halvtimen ble preget av mange bytter, og at det var slutten av en lang treningsleir. Islendingene lå med mange mann bak ballen, men der RBK spillmessig var overlegne før pause, ble det ganske jevnspilt nå.

Dermed ebbet kampen ut i 1–1.