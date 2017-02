Slik fikk Gytkjær tilnavnet «Bolleknægten»

Saken oppdateres.

Mens RBKs sportslige ledelse ikke ville kommentere om Christian Gytkjær hadde dratt til Tyskland, ble danskens forhandlinger med 1860 München kringkastet omtrent live på ulike sosiale medier av det tyske lagets supportere.

Åpenhjertig danske

Spissen er gjest i denne utgaven av Rasmus&Saga. Her snakker Gytkjær om den overraskende overgangen til tysk fotball, om stempelet som «europas kåteste spiss», og hva han tror om RBK i 2017.

Hadde aldri hørt om Rasmussen

Rosenborgs strålende borteseier mot FCK er selvsagt også tema. En kamp Jacob Rasmussen brukte til å vise at han duger som midtstopper for RBK. Gytkjær kommer med en innrømmelse i den forbindelse: Han hadde aldri hørt om Rasmussen før han dukket opp på Brakka like før avreisen til Gran Canaria.

