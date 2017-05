Slik går det med de som forlot norsk fotball: Halvparten sliter med å få spilletid

Saken oppdateres.

Vi har sett på hvordan det ligger an med de norske spillerne som dro fra Eliteserien til utlandet og større ligaer vinteren 2017 eller i sommervinduet 2016. De fleste europeiske sesonger er i avslutningen nå i mai og det er passende å gjøre opp status:

Av de 16 som har dratt siden sommeren 2016 spiller kun åtte fast på laget.

– Det optimale er selvfølgelig at alle spilte. Alle har ambisjoner når de får muligheten til å komme seg ut naturlig nok. Det viser hvor viktig det er å havne i riktig klubb, og det er mange som ikke får mer enn en sjanse, sier Kjetil Rekdal, Eurosport-ekspert.

– Burde flere bli i Norge?

– Det er litt både og. Man skal ikke hindre folk i å ta sjansen. Det er en del av fotballen at man prøver seg i utlandet, men konkurransen er mye større i utlandet og ofte flere nivå opp, svarer den tidligere Vålerenga- og Aalesund-treneren.

Spilletid og trivsel

Selv har han både vært spiller i utlandet og trent Lierse og Kaiserslautern. 48-åringen er ikke tvil om at det ofte er hardere forhold i utlandet.

– Spilletid og trivsel er viktig. Det er et annet nivå og et annet miljø som regel i utlandet. I Norge er det trygt, godt og fint. Alle skal bli passa på. Ute i verden er du mer alene. Der tror jeg mange får seg et sjokk. Det er ikke bare å gå til treneren å få en forklaring. Det er mye røffere og man er mer overlat til seg selv, og det er det ikke mange som takler, sier Rekdal.

Han kaller det utopi å tro at spillere kan gå fra eliteserien til de store ligaene som Premier League, Bundesliga, La Liga og Serie A.

– Skal ha ambisjoner

Når det gjelder de som dro fra Norge det siste året er det heller ikke snakk om disse ligaene.

Det er snakk om toppseriene i USA, Skottland, Danmark, Polen, Nederland, Belgia, Israel, Østerrike og Sveits, samt nivå to i England, Danmark og Tyskland.

– Jeg mener at man skal ha ambisjoner. De som er litt eldre er det litt annerledes med, men de som er unge er det ekstremt viktig at de blir satsa på. Alle sier at de skal det før overgangen, men du må havne en plass hvor du får spille og utvikle deg.

Rekdal nevner eksempler som viser seg at det kan gå bedre med tiden: Joshua King, Per Ciljan Skjelbred og Rune Almenning Jarstein er nøkkelspillere for sine lag nå, men veien ditt har tatt tid. Mens John Arne Riise hadde fullklaff nærmest hele veien.

Mannen som avgjorde tidenes norske landslagsopptur i 2–1-seieren mot Brasil i 98-VM forteller at han fikk hakeslepp da han dro fra Molde til Borussia Münchengladbach.

– Jeg hadde spilt tre-fire år på øverst nivå i Norge og følte at jeg måtte prøve meg i utlandet, men det var et vanvittig steg. Jeg fikk et sjokk av hvor mye bedre de var, men det var fantastisk læring selv om det var beintøft, sier Rekdal.

HER ER OVERSIKTEN:

Ut vinteren 2017:

Vadim Demidov (Minnesota, USA)

Dro fra Brann i vinter. Spilt tre kamper av ni i MLS. Alle tre har endt med tap og 16 baklengsmål totalt. Har blitt kritisert på Twitter og omtalt som den dårligste spilleren i MLS av journalisten Kevin McCauley. Fortsatt tidlig i sesongen.

Status : Lite spilletid

Vegard Forren (Brighton & Hove Albion, England)

Gikk flere måneder kontraktsløs etter at avtalen med Molde utløp. Trente med Molde og Rosenborg hvor han virket aktuell. Trønderen dro plutselig til engelsk Championship i mars. Kun spilt en rekruttkamp (2-0-seier over Stoke U23). Har bare vært i to kamptropper av ni for laget som rykker opp til Premier League. Må nok fort på ny klubbjakt i sommer når kontrakten utløper.

Status : Null spilletid

Per Egil Flo (Slavia Praha, Tsjekkia)

Dro fra Molde i vinter og har blitt fast som venstreback på laget. Stått for en assist for sin nye klubb. Slavia Praha kjemper med Viktoria Plzen om seriegull. Begge lag har 59 poeng med fire kamper gjenstående.

Status : Fast

Harmeeth Singh (Wisla Plock, Polen)

Terminerte kontrakten i Molde i januar og gikk til polske Wisla Plock i mars. Foreløpig har det kun blitt med 59 minutter for midtbanespilleren. Vært to ganger på benken og to ganger utenfor kamptropp.

Status : Lite spilletid

Adam Larsen Kwarasey (Brøndby, Danmark)

Keeperen dro fra Rosenborg i vinter. Har ikke klart å ta keeperplassen fra Frederik Rönnowi Brøndby, Danmarks nest beste lag bak København. Kun fått spille to cupkamper som har gitt 4-1- og 4-2-seier.

Status : Lite spilletid

Jonas Svensson (AZ Alkmaar, Nederland)

Solgt fra Rosenborg i januar. Har spilt i syv kamper i serien. En gang på benken og et par ganger utenfor kamptroppen. Alkmaar ligger på femteplass - noe som gir kvalik til Europa League.

Status : Brukbart med spilletid

Sander Berge (Genk, Belgia)

Gikk fra Vålerenga til Belgia. Er kanskje den som har fått mest ut av overgangen sin? Strålende spill i Genk ga han A-landslagsdebuten som 19-åring mot Nord-Irland. Kun gått glipp av to kamper siden han forlot Oslo. Har fått spille 180 minutter i kvartfinale mot Celta Vigo i Europa League.

Status : Fast

Fitim Azemi (Maccabi Haifa, Israel)

Spissen ble hentet til Israel av sportsdirektør Tor Kristian Karlsen fra Bodø/Glimt. Vært på banen seks ganger, spilletid variert mellom 22 og 90 minutter. Venter fortsatt på sin første scoring. Laget ble nummer seks i serien. Azemi har ikke fått spille i sluttspillets syv første kamper.

Status : Lite spilletid

Martin Rønning Ovenstad (Sturm Graz, Østerrike)

Kjøpt fra Strømsgodset. Midtbanespilleren spilt omtrent 150 minutter fordelt på fire kamper, men har dessverre måtte se mest fra siden. Ikke i troppen mot Austra Wien sist helg. Laget ligger på fjerdeplass i serien.

Status : Lite spilletid

Pål Alexander Kirkevold (Hobro, Danmark)

Etter en fin sesong i Sarpsborg dro Kirkevold tilbake til Hobro i dansk 1. divisjon fra lån. Med andre ord kan man si at det kanskje er et steg ned, men Vestfold-spissen har levert. Har spilt ni kamper for sesongen og scoret syv mål. Hobro har stø kurs mot opprykk.

Status : Fast

Sommervinduet 2016:

Kristoffer Larsen (Lyngby, Norge)

Fikk lite spilletid i Brann og dro til Danmark i fjor sommer. Der har han spilt 20 kamper for Superligaens tredje beste lag og gjort sine saker bra. Trener David Nielsen har også fått se kantspilleren score tre mål.

Status : Fast

Mohamed Elyounoussi (Basel, Sveits)

22-åringen har levert i Sveits etter han dro fra Molde i sommer. 20 målpoeng (ni mål og elleve assist) på 27 seriekamper for Sveits beste lag er bra. Også fått med seg tre mesterligakamper og blitt nærmest et selvskrevent navn i Norges landslagstropp.

Status : Fast

Nicolai Næss (Columbus Crew, USA)

Dro over atlanteren fra Stabæk. Har spilt ni av ni kamper i MLS til nå som midtstopper. 24-åringen spilte også fast i høst. Fått ros av MLS-kollega Ola Kamara som spiller for samme lag. Spissen, som dro til Columbus vinteren 2016, har for øvrig selv fem mål på ni kamper i starten.

Status : Fast

Kristoffer Ajer (Kilmarnock, Skottland)

Dro til Celtic fra Start sist sommer. Fikk en god oppkjøring, men fikk ikke være med i noen ligatropper utover høsten. Gikk på lån til Kilmarnock hvor han har gjort sakene sine meget godt som midtstopper. Fått anerkjennelse av Lars Lägerback. Blir spennende å se hva neste sesong bringer.

Status : Fast

Mathias Rasmussen (Nordsjælland, Danmark)

I likhet med Ajer dro han fra Start i fjor sommer. Den offensive 19-åringen fikk en god start med flere kamper tidlig. Før høsten ble fylt av reservelagsspill. Fått litt mer spilletid nå i våres, blant annet en omgang borte mot København. Men alt i alt har han fortsatt ikke spilt en full kamp A-lagsfotball siden han dro.

Status : Lite spilletid

Gustav Valsvik (Eintracht Braunschweig, Tyskland)

Midtstopper som dro fra Strømsgodset. Laget ligger an til oppryykk og det kan bli spennende å se hvis han får prøve seg mot lag som Bayern München neste sesong. Har spilt seg inn i landslagstroppen siden har dro fra Drammen.

Status : Fast