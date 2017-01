Slik merker RBK-erne Brutterns «blodtreninger»

Saken oppdateres.

MASPALOMAS: – Vi har hatt veldig godt utbytte den siste uka. Spillerne har trent mye, og det har vært bra kvalitet. At det kommer noen «småskavanker» i løpet av en så tøff treningsleir, det visste vi på forhånd. Det er kun Yanni (de Lanlay) og Andreas (Helmersen) som er ute lenge. Jeg synes det ser veldig spennende ut.

Det sier RBK-trener Kåre Ingebrigtsen etter den første uka på Gran Canaria.

Med stort sett to økter daglig har spillerne begynt å merke kjøret, og tirsdag manglet åtte av spillerne i RBKs a-tropp under økta.

– Men vi var 16 utespillere, og fikk kjørt ei veldig god trening med småbanespill, sier RBK-treneren.

Det er vidt ulike årsaker til forfallene for øyeblikket.

Mens de Lanley og Helmersen er i opptrening etter korsbåndskader, testet kaptein Mike Jensen en ansiktsmaske tirsdag etter å ha brukket nesen under en økt tidligere i oppholdet.

Dansken kastet den imidlertid av seg etter kort tid.

– Den var fin for å unngå smerter, men jeg ser litt dårlig. Så jeg kommer nok til å trene uten den de neste dagene, sier han – som føler nesebruddet er i bedring.

Her er status i troppen, en uke inn i vinterens første periode med «blodtrening»: * Pål André Helland trener alternativt. Han får gjort alt det fysiske, men holder foreløpig igjen fotballtreningene på grunn av et litt kranglete kne. * Andreas Helmersen og Yann-Erik de Lanlay er i opptrening etter korsbåndskader, og det er usikkert når de er tilbake. * Gudmundur Thorarinsson har strukket et leddbånd i kneet. Det skjedde dagen før avreise Gran Canaria, og han er tilbake om noen uker. * Milan Jevtovic er årets fersking som har gått på en treningssmell. Kantspilleren er skadefri, men hviler nå enkelte økter. * Magnus Stamnestrø sliter med en ankel. Trener alternativt. * Marius Lundemo trener seg tilbake etter en operasjon i ankelen. Han er foran skjema, og kan antagelig trene for fullt om en drøy uke. * Mushaga Bakenga fikk en smell i kneet tirsdag, men medisinsk koordinator Haakon Schwabe sier han er tilbake innen kort tid. * Mike Jensen har brukket nesen, men trener så å si som normalt.

Dansken var da også med på hele økta tirsdag.

– Ja, det er bedre. Fortsatt litt ømt, men bedre, sier han.

– Du ser ut som en superhelt med maska. Hvem vil du helst være?

– Batman er kulest. Det er noe med den lateksdrakta til Supermann der som jeg ikke er helt komfortabel med, smiler dansken, som antagelig også hadde Roar Strand i bakhodet da han svarte. Det sitter langt inne å kalle seg Supermann i RBK.

Vel.

Under økta ble også Mushaga Bakenga liggende etter en smell i kneet. Det så stygt ut der og da, og Bakenga selv var ikke i topphumør da han gikk av feltet med en stor ispose rundt beinet.

– Jeg tenker positivt, og håper det er kortvarig. Men fryktelig frustrerende, sa han.

Men:

– Vi har sjekket Mush nå, og det var en smell. Han er tilbake i løpet av kort tid, sier medisinsk koordinator Haakon Schwabe.

Da er det noe verre stilt med Gudmundur Thorarinson. Islendingen kom på sykkel til treningsfeltet tirsdag.

– Jeg er nok ute i noen uker. Det skjedde dagen før vi dro til Gran Canaria, etter en enkel utsidepasning på trening. Noe jeg har gjort 5000 ganger tidligere, sier islendingen – naturlig nok skuffet.

Når vi snakker om midtbanespillere, sliter også Magnus Stamnestrø for øyeblikket. Han var kun med på deler av økta tirsdag, etter å ha slått opp en ankelskade han har slitt med i lengre tid.

Den tredje midtbanespilleren på skadelista, Marius Lundemo, er imidlertid i fremgang. Han var med på mye av økta tirsdag, og tror han trener for fullt om en ukes tid.

– Det går raskere enn forventet, så jeg håper jeg kan være med 100 prosent når vi kommer tilbake til Trondheim, sier nyervervelsen – som er ankeloperert.

PS! For ordens skyld: Begrepet «blodtreninger» handler i bunn og grunn om innholdet i øktene i to perioder i vinter. De to ukene på Gran Canaria, og de tre siste ukene i februar. Da skal det bygges fotballspesifikk kondisjon, og for Bruttern handler det mye om spill på små og store flater - med voldsom intensitet. I tillegg er det egne fysikk-økter omtrent hver ettermiddag, med eller uten ball.