Slik reagerer Bruttern på cup-trekningen

- Det er kjempestort. En enorm mulighet for meg

Levanger-treneren var klar for å ryke ut på forhånd. Etter RBK-kampen var han stolt over laget sitt

18-åring anmeldt for råning i P-hus på Lade

18-åring anmeldt for råning i P-hus på Lade

Partiledere hånte Mays fravær under TV-debatt

Saken oppdateres.

Den spilles i begynnelsen av august. Senere blir det klart om det er Grimstad eller Bergen som blir Rosenborgs neste reisemål i NM, når den utsatte kampen mellom Jerv og Åsane etter hvert får ny dato. Det eneste som er sikkert er at RBK møter et 1.-divisjonslag på bortebane.

Rosenborg får altså bortekamp igjen, etter å ha slått ut Strindheim, Tynset og Levanger på bortebane. 4-2-seieren mot sistnevnte lag ble sikret etter at Pål André Helland hadde gitt Rosenborg ledelsen på straffespark, før Matthías Vilhjálmsson fjernet all tvil med hat-trick.

– Vi håpet selvfølgelig på hjemmekamp, men da vi ikke fikk det er det vel egentlig hipp som happ om det blir Jerv eller Åsane. Det blir alltid – på papiret – lettere å møte et 1.-divisjonslag, men vi vet det blir tøft, sier Bruttern på telefon fra spillerbussen.

Før det – etter kampen på Moan – roste han egne spillere for gjennomføringen av kampen. Mens 1. rundekampenmot Strindheim (2-0-seier) ble sikret av et reservepreget mannskap, har Kåre Ingebrigtsen stilt et tilnærmet toppet lag mot Tynset (9–1) og senest mot Levanger.

– Handler ikke om å ha ballen

– Vi har bra kontroll, kommer hit og gjør det vi skal gjøre. Vi gjennomfører kampen på en ordentlig måte og kontrollerer i store perioder. Levanger skaper sjanser på oss, men jeg syns vi er bedre enn de i de avgjørende fasene av kampen. Da vinner vi fortjent, sier Ingebrigtsen.

Før Mike Jensen ble felt av Espen Berger etter 35 minutter, og Helland sikkert satte inn 0–1 på straffe, var det 1.divisjonslaget som hadde mest ball og skapte mest fremover. Rosenborg-sjefen hevder likevel at han aldri var urolig.

– De hadde ballen mye. Det snakket dere om etter Vålerenga-kampen også. Det handler ikke om å ha ballen hele tiden, det handler om hva du gjør med den. Levanger har én målsjanse og den kom på 2–0 til oss, slår Bruttern fast.

Positiv trener

– De har jo den halvtimen der de er gode og det tok bortimot en halvtime å bryte ned Tynset også, og Levanger spiller i 1. divisjon. Alle lag har energi og det tar tid. Vi hadde aldri trodd at vi skulle komme hit og rundspille Levanger fra det første spilleminuttet. Vi visste det ville bli en tøff kamp og vi gjennomfører det på en bra og profesjonell måte, fortsetter Ingebrigtsen.

13 mål mot Tynset og Levanger er absolutt noe å ta med seg videre i Rosenborg-leieren, der fire seriekamper uten seier har preget humøret den siste tiden, selv om laget viste bedring i 1-1-kampen mot Vålerenga sist. Nå tror Bruttern at det er en positiv gjeng som møter Strømsgodset hjemme på søndag.

– Etter at vi strammet til litt mot Tynset har vi hatt en god følelse. Vi har hatt en god treningsuke, scoret mange mål og i store deler av Vålerenga-kampen skaper vi også mange målsjanser. Vi skaper mye mer enn vi har gjort tidligere, slår han fast.

17 av 17 seiere

– Vi har gjort det på en profesjonell og god måte. Vi kommer oss videre på en god måte, uten å trenge å ta ut alt, oppsummerer Ingebrigtsen.

En Rosenborg-trener som dermed har 17 cupseiere på like mange forsøk. Akkurat slike statistikker bryr seg ikke Ingebrigtsen seg nevneverdig om.

– Det eneste vi tar med oss videre er at vi er videre, smiler han.