Slik reagerer Northug på Rosenborgs nye stjernesignering

– Det blir en attraksjon av de sjeldne. Jeg gleder meg. Jeg håper det blir masse mål og en toppscorer i eliteserien som Rosenborg har signert her. Hva han kan bidra med i Rosenborg blir spennende å se. Jeg er en stor fan av Bendtner, sier Northug til sin egen TV-kanal .

Sent mandag kveld ble det bekreftet at Nicklas Bendtner er Rosenborgs nye spiss. 29-åringen har bakgrunn fra klubber som Arsenal, Juventus og Wolfsburg, og har 72 kamper for det danske landslaget.

– Kan bli en legende i Trondheim

Det kom som en stor overraskelse at den meritterte dansken kommende sesong skal spille i norsk eliteserie, og overgangen har fått mye oppmerksomhet.

Northug er én av mange som har forventninger til 29-åringen som tirsdag møtte sine nye lagkamerater på klubbens treningsleir på den spanske solkysten.

– Nå må han bli litt solbrun nede på Marbella, så er han vel tilbake i Trøndelag ganske kjapt. Så får vi håpe at han leverer like bra utenfor banen som på, så tror jeg har blir en ny legende i Trondheim by, sier Northug.

Han forteller om stor glede da han fikk høre nyheten.

– Jeg var så glad. Her sitter vi RBK-supportere og gnir oss i hendene og lurer på hva neste signering er. Og så istedenfor at Vegard Forren kommer til Rosenborg, så beveger man seg to posisjoner oppover i banen, og så er det Bendtner man henter, sier langrennsstjernen fornøyd.

Tidenes dyreste

Rosenborgs nye spiss har skrevet under på en treårsavtale på Lerkendal.

– Vi er veldig bevisste på at vi henter en stjerne. Og det er utrolig artig at vi greier det. Nicklas er den største profilen i eliteserien noensinne, sa Rosenborgsjef Tove Moe Dyrhaug til Adresseavisen tirsdag.

Klubben legger ikke skjul på at det koster dem mye å hente den danske profilen til Trondheim.

– Han er den dyreste spilleren inn. Men jeg har solgt enkeltspillere til en mye høyere pris, sa Dyrhaug.