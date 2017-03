Slik skal norske toppklubber bruke 320 millioner på å skape de neste juvelene

Saken oppdateres.

LONDON: Det har vært optimisme i luften rundt Norges treninger på Fulhams anlegg i London denne uken. Lars Lagerbäck har kommet inn som et traust, men friskt pust. Plutselig er det et snev av håp igjen før søndagens VM-kvalifiseringskamp i Belfast.

Svensken har sagt at han er overrasket over hvor mange unge spillere det var å velge i til sin første tropp. Skuffende resultater både for klubb- og landslag det siste tiåret har imidlertid ført til negative overskrifter og et skadeskutt selvbilde for norsk fotball.

Nå tar klubbene i de to øverste divisjonene grep for å gi spillerutviklingen et skikkelig løft. 320 millioner kroner fra medieavtalen med Discovery er satt av til satsingen de seks neste årene.

– Det er en dyp erkjennelse av at selv om jobben vi har gjort har vært god, så har den ikke vært god nok, sier Espen Olafsen ved Norsk Toppfotballsenter.

Se de områdene som klubbene skal bli målt på nederst i artikkelen!

De flinkeste får mest

Han sier klubbene selv kommer til å investere betydelige summer i spillerutvikling i tillegg til mediemidlene. Den totale investeringen fra Eliteserien og 1. divisjon kan dermed nærme seg 1 milliard kroner.

Klubbenes akademier står sentralt i satsingen, og klubbene er blitt enige om en klassifiseringsordning med ti områder som skal sørge for kvaliteten og legge grunnlaget for fordelingen av midlene. De klubbene som scorer best vil bli tilgodesett mest penger.

Det nedfelte målet for akademiklassifiseringen er «vesentlig å forbedre fotballnasjonens prestasjonskraft gjennom å utvikle flere og bedre spillere på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå».

Klassifiseringen skal sette «klare standarder, gi retning og motivere».

Det beste fra 11 land

Modellen som nå skal sikre ny giv i spillerutviklingen er basert på Toppfotballsenterets referansearbeid hvor land som Nederland, Kroatia, Portugal, Belgia, Danmark, Sverige, Island, Spania, Tyskland, England og Frankrike er studert.

Tilsvarende program fra de engelske, tyske, belgiske, svenske og nederlandske toppdivisjonene er gjennomgått.

Tanken er at det beste fra alt dette skal samles i en modell som passer norske forhold.

– Akterutseilt på de fleste områder

Landslagets nye assistenttrener, Per Joar Hansen har bidratt i faktainnsamlingen. Han skapte debatt da han i fjor slo full alarm i Aftenposten og sa at norsk fotball var « akterutseilt på de fleste områder ».

Han og Lagerbäck har kun tre spillere i troppen som spiller fast i en av de fem store ligaene i Europa. Han skulle gjerne hatt flere. Han lot seg spesielt imponere av en ting på sine studiereiser.

– Det som har slått meg er den ekstreme systematikken det er i klubbenes opplegg. De har et løp som henger sammen fra spillerne er 9–19 år. Der har vi mye å gå på som nasjon. Vi må systematisere mer, sier han.

Hansen mener fotballnasjonen Norge fortsatt har mye å gå på for å legge best mulig til rette for utvikling. Samarbeidet mellom klubb og skole er noe som må bli bedre, mener han.

– Det var veldig viktig for min utvikling. Jeg fikk mye god trening både på morgenen og ettermiddagen, sier Fredrik Semb Berge. Nå kjemper han om en plass i den norsk startellevere søndag. Han gikk på et av de første kullene på toppidrettsgymnas i Telemark.

Odd er en av klubbene som er aller best å få frem lokale spillere.

– Flere norske klubber må bli flinkere til å gi unge sjansen.

Flere trenere på post

Olafsen vurderer de beste miljøene i Norge til å holde like godt nivå som de beste i Danmark og Sverige.

– Men vi ligger et stykke bak de beste akademiene i Nederland og Belgia, og enda lenger etter de beste i Tyskland, Spania, Frankrike og Portugal.

– Sammenligner vi oss med oss selv for åtte-ti år siden så har vi hatt en enorm prestasjonsfremgang. Vi ønsker imidlertid å bli enda bedre i forhold til nasjonene ute. Da er det et stykke arbeid å gjøre.

Norske toppklubber begynte i 2008 å sette av mediemidler til utviklingsarbeid. I 2011 begynte de å øremerke penger så klubbene kunne heltidsansatte profesjonelle utviklingstrenere.

– Vi har økt fra 71 heltidsansatte utviklingstrenere i 2011 til 131 i 2015, sier Olafsen.

Skal ha egne trenerutviklere

Med det nye opplegget skal det årlig settes av

26 mill. til spillerutvikling som fordeles gjennom akademiklassifiseringen

9 mill. til trenerutviklingsprogram i klubbene

6 mill. til en kampplattform som blant annet skal gi nasjonale serier for G14-, G16- og G19-lagene. De 16 best kvalifiserte akademiklubbene vil delta.

3 mill. til selve klassifiseringen og til prosesshjelp fra toppfotballsenteret.

7 mill. til driften av Norsk Toppfotballsenter. Dette innebærer forskning- og dokumentasjonsarbeid, kompetanseutvikling og -utveksling.

Olafsen innser at norsk fotball ikke er konkurransedyktig på pengefronten internasjonalt. Han mener imidlertid at når det kommer til å utvikle spillere bør mulighetene være gode.

Han ser ingen som helst grunn til at Norge skal være dårligere enn spanjoler og italienere til å skape gode læringsmiljøer som spillerne trives i.

– Tvert imot, vi bør egentlig være dyktigere, for vi har et mye mer etterrettelig og robust skolesystem enn disse nasjonene. Vi har og en pedagogisk tradisjon hvor vi er dyktige til å utvikle hele mennesker, vi tar vare på alle og de siste årene har dette også inkludert de beste, sier han.

– Jeg er egentlig ganske lei av å høre at vi har så begrensede muligheter. Vi må finne våre konkurransefortrinn, og så må vi dyrke dem.

Må trene mer og bedre enn konkurrentene

Han peker på samarbeidet mellom skole og klubb som avgjørende for at unge spillere skal få bruke nok tid på idretten.

– Skal vi bli konkurransedyktige må vi sannsynligvis trene mer og med høyere kvalitet enn de vi skal konkurrere med, for vi har begrensninger på utvalg og antall spillere i forhold til de største. Vi må være dyktigere i hele den pedagogiske innretningen, sier han.

Olafsen innser at dette ikke er en liten oppgave.

– Én ting er å ha penger, noe annet er å være smart. Vi må bli best på de viktigste tingene som driver prestasjonsutvikling og som samtidig er bortimot gratis. Det som er litt synd, er at noen av dem som har mest penger også begynner å bli veldig, veldig smarte, ler han, og peker på tyskerne.

– De fordeler bortimot 900 mill. kr årlig til utviklingsarbeid, er svært opptatt av kompetanse og -utvikling, og så bor det over 80 millioner mennesker der.

Dette skal klubbene måles på

Dette er de ti områdene klubbene blir vurdert på og som legger grunnlaget for akademiklassifiseringen. Klubbene evalueres med en score fra én til fem stjerner.

1. Forankring hos styre, ledelse og de ansatte: Klubben skal ha en helhetlig sportslig strategi hvor utviklingsarbeidet er tydelig plassert. Det skal være forankret hos styre, ledelse og de ansatte.

2. Spillerlogistikk: Klubben skal ha en forpliktende modell for spillerlogistikk med gjennomførbare mål for egenproduserte spillere i klubbens A-stall og for videresalg. Den skal også ha en slik modell som regulerer rekruttering og sammensetning av lagene i utviklingsavdelingen.

3. Planverk: Klubben skal ha en strategiplan og en sportsplan med tydelige hovedmål og klare strategier for hvordan de skal nås. De skal ha et pedagogisk planverk med målstyrte utviklingsplaner tilpasset ulike alderstrinn. Planene skal springe ut av kravene spillet stiller, men samtidig ta hensyn til klubbenes identitet og fotballfilosofi.

4. Kompetanse: Klubben skal ha eller bygge et korps av profesjonelle utviklingstrenere som sikrer at utviklingsarbeidet er på et høyt internasjonalt nivå. Det skal være en utviklingsansvarlig, trenere med ansvar for toppspillerutviklingen, fysisk trener, keepertrener og en trenerutvikler.

5. Treningsprosessen: Klubben skal ha optimalisert treningsprosessen for sine fremste satsingsspillere i alderen 13–19 år. Det skal være en prioritering av de individuelle utviklingsområdene for spillerne i de ulike aldersgruppene 13–14 år, 15–16 år og 17–19 år.

6. Kampplattform: Klubben skal ha en tydelig og helhetlig kampplattform som sikrer god nasjonal og internasjonal matching.

7. Skolefotball: Klubben skal ha etablert samarbeid med ungdoms- og videregående skole for å sikre best mulig treningshverdag for klubbens fremste satsingsspillere i alderen 14–19 år. Klubben skal også ha etablert en fotballfritidsordning som gir mulighet for meraktivitet med god kvalitet for spillere i alderen 8–12 år.

8. Samarbeidsmodeller: Klubben skal ha et formalisert samarbeid med klubber og krets for å gjøre toppspillerutviklingen i sin region best mulig.

9. Produktivitet: Klubben skal jevnlig utvikle spillere til nasjonal og internasjonal toppfotball

10. Økonomi og fasiliteter: Klubben skal ha en utviklingsavdeling med budsjett som gjør det realistisk og troverdig at klubben kan nå sine mål.

Kilde: Norsk Toppfotballsenter