Slik spilles 3. runde i cupen

Saken oppdateres.

I går ble de siste kampene i 2. runde av den norske cupen avgjort. To av eliteserielagene har allerede ødelagt drømmen om å spille cupfinale i Oslo i begynnelsen av desember. Viking og Sandefjord ble for svake mot Ørn Horten og Egersund, og gikk på en pinlig og tidlig cup-exit.

Flere andre eliteserielag måtte ut i ekstra omganger for å komme seg videre. Vålerenga vant først etter straffesparkkonkurranse mot Kråkerøy.

Bortekamper for eliteserielagene

I tredje runde av cupen vil alle eliteserielagene spille på bortebane, for å legge rette for cupfester og gode publikumsopplevelser.

– Vi har tatt hensyn til at det er en tett sesong og har derfor prøvd å legge til rette for flest mulig lokale oppgjør og minst mulig reisebelastning. I år er det også trekning av hjemmelag fra 4. runde, slik at reisebelastningen ikke har noe å si for senere runder, sier seksjonsleder for turneringsadministrasjon i NFF, Rune Pedersen.

Egersund slo ut Viking i 2. runde av cupen. Nå må de reise noen mil lenger nordover, til Haugesund, for å fortsette cupeventyret. Ørn-Horten som slo ut Sandefjord, må reise inn til Oslo for å møte Vålerenga.

Lokaloppgjør

Ellers preges oppsettet av mange lokaloppgjør. Strømsgodset mannskap kan gå til sin bortekamp mot Mjøndalen, mens Lillestrøm heller ikke får lang vei til Jessheim. Nest-Sotra møter Brann, mens Rosenborg nok en gang må ta turen til Levanger for å spille cupkamp.

Slik spilles tredje runde i cupen: