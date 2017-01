Slik svarer Helland på RBK-trenerens skadebekymring

Saken oppdateres.

MASPALOMAS: Mens de aller fleste RBK-spillerne har kjørt tøffe fotballøkter i den spanske varmen, har Pål André Helland hatt bremsen på.

En rift i en sene i det høyre kneet gjør at han sliter med kjappe fotballbevegelser i spill. Dermed har han løpt både inne- og utendørs, trent skadeforebyggende og kun vært med på den lettere delen av balltreningen.

Helland har dermed ikke vært med for fullt så langt i oppkjøringen, og tirsdag medga trener Kåre Ingebrigtsen at han er bekymret over at en av hans viktigste spillere ikke får trent ordentlig med ball.

– Det er ikke gunstig at Pål er så mye skadet. Han er en viktig herremann for oss, som er viktig å ha i fotballform. Det er bekymringsfullt, sa RBK-treneren til Adresseavisen.

Og la til:

– Han får trent bra fysisk, men ikke fotball. Og når det er snakk om en kneskade, skal vi være veldig forsiktig. Det kommer to tøffe matcher om noen uker, så blir spørsmålet om Pål rekker dem.

– Har vært planlagt

Helland uttalte selv i samme artikkel at han gjør alt for å være skadefri og i fotballform når alvoret starter 4. april. Og mente det ikke er noen grunn til bekymring på hans vegne.

Fire dager senere, med noen flere fysiske treninger i beltet, utdyper han situasjonen:

– Jeg mener det som er skrevet er litt storm i et vannglass. Tidligere har det vært berettiget når man har skrevet om meg og skader, men jeg synes ikke det denne gangen, sier han.

Og legger til:

– Det har vært planlagt at jeg skal være forsiktig i starten av sesongen. Vi visste at kneet neppe ville bli bedre av å spille cupfinalen i fjor høst, men den risikoen tok vi, sier han – om skaden han pådro seg uka før finalen – men hvor han ble den store helten på Ullevaal.

– Får jeg fire-fem treninger, nå, er touchen tilbake. Den fysiske formen er veldig god. Jeg løper og gjør alt det de andre gjør fysisk, unntatt å spille. Nettopp for å være føre var, sier Helland.

– Du har vært en god del skadet de siste årene. Er du mer disponert for det enn andre?

– Jeg hadde ikke mange muskelskader før 2015. Det handler vel mest om økt belastning, både i trening og kamp. Det er forskjell på å spille en kamp i uka ui 1. divisjon, og to kamper i uka i serie og Europa, svarer han.

– Vil du klare å holde deg skadefri i sesongen, da?

– Man kan aldri gardere seg mot et beinbrudd. Men muskelskader... Da jeg slet med hamstringen i 2015, brukte jeg desember på å trene de musklene ordentlig opp igjen. Det har jeg ikke kjent noe til siden. Denne ferien brukte jeg på å trene opp lyskene, som jeg slet med i fjor høst. Nå er de helt fine. Jeg skal være klar 4. april, og gjøre alt jeg kan for å holde meg skadefri sesongen gjennom, sier Helland.

Salzburg og FCK

Siden tirsdag har Helland vært med gradvis mer ute på feltet.

Men det er fortsatt usikkert om han rekker de viktige treningskampene mot Salzburg og FC København i den første uka av februar.

– Det er noe det medisinske apparatet vurderer fortløpende. Så får vi se, sier Helland til det.