Slik tenker Forren om en overgang til «erkerivalen» Rosenborg

Saken oppdateres.

Søndag kveld, noen timer etter at Rosenborg hadde spilt 1–1 i Malmö, satt Vegard Forren (29) på flyet fra Oslo i retning Spania og RBKs treningsleir på Marbella.

Der skal Rosenborg trene og spille to kamper, og samtidig finne ut av om Forren blir klubbens åttende signering i dette overgangsvinduet.

Etter mye frem og tilbake, hvor det vel egentlig har vært dialog mellom Forren og RBK siden det var seks måneder igjen av kontrakten i Molde (i fjor sommer), er det nå en reell mulighet for at midtstopperen fra Kyrksæterøra ender opp i Trondheim.

– Jeg er veldig interessert i å få til en overgang, sier Forren selv til Adresseavisen.

– Føler dialogen er god

Årsakene til at ting er blitt slik det er blitt, er sammensatt. Etter at kontrakten gikk ut i Molde har det vært skrevet om at Forren har ønsket seg store summer når han skriver under sin neste kontrakt. Han har også uttalt at utlandet har fristet aller mest.

Men da januar gikk og 29-åringen fremdeles sto klubbløs, aktualiserte Rosenborg-muligheten seg. Ikke ulikt andre «caser» i dette overgangsvinduet.

I RBK-leiren var økonomi et stort spørsmål. Forren hevder hardt at VGs skriverier om et krav om syv millioner kroner er feil, og sier også at ting har endret seg når det gjelder økonomi i dag, kontra tidlig i januar.

– Det er ikke jeg som styrer de tingene der, men jeg føler at dialogen med Rosenborg er god. De kravene det har vært skrevet om tidligere er «ikke i nærheten», hevder han – og legger til:

– Så prøver vi å møtes nå, slik at begge parter blir fornøyd. Men som sagt – det er ikke jeg som styrer dialogen, sier han – og henviser til agent Jim Solbakken.

Men, som Adresseavisen skrev fredag, er det nok liten tvil om at det opprinnelige kravet fra desember har endret seg nå som vi skriver mars.

Videre har RBK i utgangspunktet full stall i backrekka, og har uttalt at man først og fremst jakter spiss. Klubben har fire midtstoppere i øyeblikket, hvor alle fire har fått en god del spilletid i vinter.

Forren, med sine over 30 landskamper, føler imidlertid at det er helt greit at RBK nå ønsker å ha ham med til Marbella på treningsleir, før man tar en avgjørelse.

– Det er jo litt sammensatt, med tanke på RBK-stallen og at de sikkert ønsker å se meg i aksjon først, etter en såpass lang stund uten klubb. Samtidig blir det fint for meg å bli kjent med RBK-gjengen, også, i tilfelle det skulle bli noe av, sier han.

– Mange støtter meg

Da det ble kjent at Forren og RBK nå kanskje blir noe av, har det vistes på sosiale medier. Enkelte RBK-supportere lurer på «hva i all verden» som foregår, all den tid Forren har spilt for erkerival Molde siden 2008. Andre er derimot åpnere for en slik overgang, dersom midtstopperen finner tilbake til formen han var i på sitt aller beste. I 2012-sesongen ble Forren vurdert for å være den beste spilleren i eliteserien, og ble solgt til Southampton. Han var også sentral da Molde vant serien i 2014, men både han og Molde leverte ujevnt i fjor høst, da RBK knuste alt og alle – mens Molde ble nummer fem.

– Jeg har full forståelse for at folk har ulike meninger. Men jeg kan ikke bry meg så mye om omverdenen. Etter så mange år i Molde er jo en overgang til Rosenborg litt spesiell ut, men det er mange som støtter meg, også. Molde signaliserte dessuten at de ikke ville komme med noe tilbud, og det gjør det enklere å prate og få til noe med Rosenborg. Sportslig er dette et bra steg for meg, sier Forren om den saken.

Kampformen et spørsmål

Da Adresseavisen snakket med han søndag kveld, var det etter to uker så å si uten fellestreninger med noen klubb. Forren trente med Molde i januar, har vært med litt på juniorlaget i ukene etter det, men har i det siste trent for seg selv. Det har vært stilt spørsmål rundt formen hans, all den tid han nå har stått uten klubb i tre måneder. Forren selv håper at han skal få vist seg ordentlig frem i dagene på Marbella.

– Jeg mener grunnformen er bra, men jeg er jo avhengig av å få spilt noen kamper, etter hvert. Kampformen er nok et spørsmålstegn, men jeg er ganske trygg på hvor jeg står, sier han – som ikke har fått noen garantier om spilletid i Spania. RBK spiller to kamper under oppholdet.

– Nei, jeg vet ikke ennå helt hva som venter meg. Men det får vi vente og se, sier han.

– Hva tror du blir utfallet da? Blir du RBK-spiller?

– Jeg har et klart ønske om det, i hvert fall, og har ambisjoner om å vise meg fra min beste side. Samtidig er det en kabal som må gå opp for meg og familien. Og så vet jeg jo også at det handler om RBK, også, her. Jeg følger jo med, og har fått med meg at de først og fremst ser etter en spiss, sier Vegard Forren.