Sollis perlescoring sendte RBKs talenter videre i Europa

RBK G19 – Basel G19: 1–0

Før sesongen leide Rosenborg ut stortalentet Sivert Solli til Elverum, med en avtale som tillot unggutten å spille Europa cupkamper for juniorlaget. Onsdag sendte unggutten RBK til åttedelsfinale i Europas gjeveste selskap på juniornivå.

Solli instrumental

Høyreving Sivert Solli sto for det meste av RBKs sjanser onsdag kveld. Etter noen halvsjanser i førsteomgang, fikk han etter 76 minutter servert ballen 20 meter fra mål med en sveitser foran ham. Først dro Solli av motspilleren, og så klinket han inn et kremmerhus av en scoring.

Det var et gjesp av en førsteomgang på SalMar-banen i vinterkulda. Og da termometeret viste ned mot minus ti grader, håpte man at spillet på kunstgresset varmet. Det gjorde det ikke.

Gjestene fra Sveits var det førende laget i store deler av omgangen, og hadde deres største sjanse da en godt slått dødball ble headet like over fra ti meter. Rosenborgs største mulighet kom derimot etter et glimrende angrep på venstresiden like før hvilen. Tromsdal skjulte en pasning i medløp til Fredrik Vinje som ekspederte kula videre til venstreving Nordskag som skar inn og skjøt like over lengste kryss fra 16 meter.

Ellers var det en jevnspilt omgang med et RBK-lag som var fullt på høyde med Basel.

RBK-press etter hvilen

Men straks annenomgang var i gang, klinket Fredrik Vinje et frispark rett i tverrliggeren, og returen ble headet like utenfor. Et par halvsjanser etterpå burde RBK ha vært i ledelsen etter en times spill. Istedenfor økte temperaturen ute på matta, og dommeren måtte ta en prat med RBK-kaptein Erlend Dahl Reitan etter tumulter inne i feltet.

På overtid ble Rosenborgs Vegard Erlien heit i toppen da han skulle stoppe en pasning på Basels halvdel. Indreløperen fikk direkte rødt kort, men heldigvis for Erlien klarte ikke Basel å utnytte overtallet de siste tre minuttene.

Rosenborgs lag: Julian Faye Lund Jacob Mcclure-Hattrem – Erlend Dahl Reitan (K) – Robin Lorentzen – Glenn Walker Vegard Erlien – Jacob Tromsdal – Fredrik Vinje Sivert Solli – Erik Botheim – Simen Nordskag

