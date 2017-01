Solskjær lot seg ikke lure av fotballspilleren med jukse-CV

Saken oppdateres.

Problemet var at rapportene trolig ikke var det de ga seg ut for å være. Det var i forrige uke at svenske Aftonbladet fortalte historien om hvordan Alieu Darbo reiste rundt til fotballklubber i Europa for å få kontrakt.

Mandag kveld fortalte VG hvordan han prøvde seg i Nybergsund i 2015 og i Molde litt senere. Han ble avslørt begge steder.

Ingen sammenheng

Fotballferdighetene sto ikke i stil med de rosende rapportene. Da han fikk sjansen i Molde skal det være etter at den svenske Bayern München-speideren Björn Andersson skal ha kommet med en rosende rapport.

Rapporten var neppe skrevet av Björn Andersson. Ifølge den svenske speideren for den tyske toppklubben har han aldri har hørt om spilleren.

– Han har utnyttet mitt navn og det er snakk om forfalskning og bedrageri, sier Andersson til VG.

Ble ikke lurt

Ole Gunnar Solskjær i Molde lot seg ikke lure av angivelig falske anbefalinger fra toppspeidere og påstander om tidligere kontrakter med blant andre Wigan i England.

– Vi ba gutten signere ett av de flere andre tilbudene han hadde på bordet, og at vi ikke kunne tilby noe kontrakt. Vi syntes ikke han holdt godt nok nivå, forteller Solskjær til VG.

Avviser beskyldninger

VG har vært i kontakt med Darbo og han avviser at han har brukt Björn Andersson som falsk referanse på sine fotballkvaliteter.

– Det stemmer ikke. Jeg har aldri brukt hans navn. Eller vært i kontakt med ham. Det er bra at han har anmeldt det, skriver han i en melding til VG.

Han avviser at det er noen som helst sannhet i påstandene om forsøk på å jukse til seg kontrakter med de nevnte klubbene.

– Det er en agent som har ønsket å ødelegge navnet mitt. Jeg har spilt U17-VM for Gambia, jeg har spilt i Dinamo Zagreb og jeg signerte for Le Mans som ung spiller. Jeg har alltid opptrådt korrekt, sier Darbo til VG.

Rev i stykker kontrakt

For to og et halvt år siden fortalte Aftenposten og Expressen om hvordan Alieu Darbo avlyste en overgang til den italienske Serie B-klubben Cortones. Han fortalte da til den svenske avisen Expressen at han ikke turte spille for Cortones.

Han rev i stykker kontrakten etter å ha blitt angrepet av syv personer som hadde truet ham. De skal angivelig ha truet ham og sagt at de ikke ønsket svarte spillere på laget.