Sørloth herjet i Nederland: - Utvilsomt min beste kamp

– Det var deilig at jeg tok vare på sjansen, sier Alexander Sørloth.

For første gang denne sesongen var spissen i startelleveren for Groningen i helgas bortekamp mot Heracles.

Kunne scoret tre

Og Sørloth svarte med å levere den målgivende pasningen til 0–1, og scoret lagets tredje mål i 4–1 seieren.

– Jeg hadde vel to muligheter til som jeg burde ha satt, men jeg er fornøyd med det ene målet, sier han.

Sørloth prater med Adresseavisen rett etter mandagens trening. En trening der det vanket det skryt fra trener Ernest Faber.

Banens beste

I det hele tatt har mandagen stort sett bydd på medvind, innrømmer Sørloth.

– Det var lett å stå opp i dag, og jeg stod opp med et smil om munnen. Det var utvilsomt min beste kamp etter overgangen til Groningen. Avisene her nede var fornøyde også. Jeg skjønner det meste som skrives, og det var mye skryt, sier han.

På spillerbørsen går karaktersystemet fra 1–10. For innsatsen mot Heracles fikk Sørloth en åtter og ble kåret til banens beste.

– Det er brukbart, sier han.

Inne på laget

Sørloth måtte vente 18 kamper ut i sesongen før han fikk starte, men nå tror han på fast plass fremover.

– Jeg var uheldig med skader i oppkjøringen, og fikk ikke vist meg frem skikkelig for vår nye trener. Samtidig leverte spisskonkurrentene mine. Men samtidig har jeg blitt bedre og bedre for hver trening, og det var riktig tidspunkt å få sjansen nå. Jeg følte meg skikkelig klar. Nå tviler jeg på at jeg er ute av laget til neste kamp i hvert fall, og jeg skal ta vare på sjansen. Jeg fikk spilt på meg selvtillit, og det kommer mange fine kamper fremover, sier han.

Kommende helg venter Vitesse hjemme til en real sekspoengskamp. Gjestene ligger tre poeng foran Groningen på tabellen.

– Den kampen skal vinnes. Gjerne ved at jeg scorer det avgjørende målet, sier Sørloth.