Sørloth matchvinner tre minutter på overtid i Europaliga-kvaliken

Saken oppdateres.

Innbytter Sørloths sene scoring, etter assist fra Gustav Wikheim, ga 2-1-seier hjemme mot Arka Gdynia.

– Vi spilte en dårlig kamp, men vi vant likevel til slutt, og det var iallfall deilig. Arka hadde 11 mann bak ballen, og vi hadde for lite bevegelse til å bryte gjennom forsvaret, sa han til klubbens nettsted.

Det så mørkt ut for Midtjylland da gjestene tok ledelsen en halv time før slutt, men et polsk selvmål i det 77. minutt skapte nytt håp. Sørloths scoring i tredje overtidsminutt sendte Herning-laget videre.

– Det var veldig kaotisk mot slutten, med lange baller framover, men vi trodde på våre sjanser etter utligningen, sa han.

Midtjylland kunne juble ikke bare over avansement til siste runde i kvalifiseringen, men over at laget endte opp i seedet halvdel av fredagens trekning. Det var uventet, og et resultat av at flere klubber med høy koeffisient ble slått ut torsdag.

– Jeg håper vi trekker en så svak motstander som overhodet mulig. For oss handler det bare om å ta oss videre til gruppespillet. Alt annet er likegyldig, sa trener Jess Thorup til Herning Folkeblad.

Blant lagene han ikke ønsker å møte er Rosenborg, som har tredje høyest koeffisient av de useedede lagene. De to andre nordiske lagene i fredagens trekning, svenske Östersund og islandske Hafnarfjördur, er også useedet.