Spisskonkurrent Bendtner kom på flest sykebesøk: - Vi er gode venner

Saken oppdateres.

Han rakk å score hele 16 mål på 29 kamper, de fleste fra midtbanen eller hvor han hadde kommet inn som innbytter.

Så røk Matthias Vilhjalmsson korsbåndet, og i forrige uke ble han operert. Islendingen er denne ukes gjest i Rasmus&Saga.

I sendingen snakker vi selvsagt om skaden og opptreningen.

Men vi er også innom at en stykk dansk toppscorer er den som har vært oftest på sykebesøk til Vilhjalmsson etter operasjonen, og at han også har brukt to andre RBK-ere aktivt som samtalepartnere i periodene hvor det har vært tungt.

For Vilhjalmsson innrømmer glatt at det har vært tungt.

Slik feiret de gullet

Fra sidelinjen har han imidlertid sett et RBK som i helgen sikret gullet, men Vilhjalmsson fikk også med seg en illsint Kåre Ingebrigtsen etter tapet i Aalesund.

Hvordan ble feiringen? Og hvem blir sintest i garderoben etter tap?

Vilhjalmsson har svaret.

Eggens tilbud i Østerrike og Nederland

Vi er også innom interessen fra utlandet rundt nettopp Kåre Ingebrigtsen, og snakker også om klubbene som i sin tid var på Nils Arne Eggen.

Og: Hvordan blir RBK-stallen 2018? Vel. Fire klubber var på Lerkendal for å finsikte spillere mot Zenit. Vi gir deg hvilke, og drodler også litt rundt at «lillebror» har hatt følere ute på en RBK-spiller i det siste.

Til slutt: At Matthias Vilhjalmsson har visse likhetstrekk med tidligere Liverpool- og Real Madrid-stjerne Xabi Alonso, det går an å se. Men hvem liker kompis Holmar Örn Eyjolfsson å sammenlikne seg med?

Det får du vite i denne ukes podkast.

Slik lytter du

Du kan høre Rasmus&Saga ved å klikke her eller på bildet øverst i saken.

Du kan også lytte og abonnere på Rasmus&Saga i iTunes.