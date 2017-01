Ståle Solbakken har takket nei til Norge: - Det ble for komplisert

Saken oppdateres.

Ståle Solbakken har vært en het kandidat til å bli ny norsk landslagssjef etter Per-Mathias Høgmo.

Nå har han takket nei til videre forhandlinger med Norges Fotballforbund og toppfotballsjef Nils Johan Semb.

– Vi var enige i at det ble for komplisert, at det ville bli for krevende med ekstrem dobbeltjobbing, jeg har jo to jobber fra før i FCK, sier han til Aftenposten.

Det var VG og TV 2 som først meldte om Solbakkens nei.

Solbakken sier de har diskutert om han kunne jobbe for FCK og Norge samtidig. Han er kontraktsbundet i den danske hovedstaden frem til 2018.

– Jeg og Nils har diskutert fotball og mulige løsninger. Men vi har ikke diskutert økonomi. Vi var enige fra dag én om at dette kunne bli vanskelig. Nils har også informert meg om at det var andre aktuelle kandidater.

– Hvordan føles det å si nei til Norge?

– Jeg har ikke sagt nei til å trene Norge, men til å gå videre i samtaler fordi jeg er i en situasjon der jeg er i en kontrakt, og jeg har ingen klausuler, sier Solbakken.

I en sms til Aftenposten skriver toppfotballsjef Nils Johan Semb at han ikke ønsker å kommentere saken utover det han gjorde i forrige uke.

– Vi er nå i en fase hvor vi har samtaler med flere kandidater, men vi har ennå ikke kommet dit at vi er klare for å gå i forhandlinger med én kandidat, skriver Semb.

Ståle Solbakken Født: 27. februar 1968 (48 år) i Kongsvinger. Klubber som spiller: Grue (1984–89), HamKam (1989–94), Lillestrøm (1994–97), Wimbledon (1997–98), AaB (1998–2000), FC København (2000–01).

Landskamper for Norge: 57 (9 mål).

Klubber som trener: HamKam (2002–05), FC København (2006–11) og Köln (2011–12), Wolverhampton (2012–13), FC København (2013-).

Var assistenttrener på A-landslaget under Nils Johan Semb (2002–03).

Solbakken ble ansatt av Norsk Fotballforbund for å etterfølge Egil Olsen som landslagssjef fra 2012, men ble løst fra den avtalen for å bli Köln-trener.

Meritter som trener: Dansk seriemester med FCK 2006, 2007, 2009, 2010, 2011 og 2016. Dansk cupmester med FCK i 2009, 2015 og 2016. Royal League-vinner med FCK 2006. Ledet FCK til gruppespillet i mesterligaen i 2006, 2010, 2013 og 2016. I 2011 tok Solbakken FCK til åttedelsfinale i mesterligaen, hvor laget ble slått ut av Chelsea.

Aktuell: Har takket nei til å bli ny norsk A-landslagstrener i fotball.

Mathisen: - Han er Gud i København

TV 2-ekspert Jesper Mathisen mener det er som forventet at Solbakken takket nei.

– Jeg hadde i utgangspunktet ikke så stor tro. Men jeg fikk litt troen i helgen da han på Idrettsgallaen flørtet åpenlyst med stillingen. Men Ståle har det fint i København, han har bygd opp nok et godt lag, der har han suksess, der er han Gud. Det frister nok mer enn å være sjef for det som i øyeblikket er et halvdårlig landslag.

Mathisen tror Solbakken ville fått problemer med å komme seg til en større liga i Europa, dersom han kadde mislyktes med Norge.

– Hva er veien videre for NFF?

– Bob Bradley har vært i møte med NFF og er i mine øyne en bra kandidat. Spørsmålet er om Nils Johan Semb og NFF går for han eller andre kandidater på blokken, kandidater som er mer solide defensivt med sine lag - for det er ikke Bob Bradley kjent for. Samtidig har han mye erfaring fra klubb og landslag. Han har et godt rykte her i landet og vil skape positivitet og entusiasme. Det blir viktig å finne noen som kan engasjere spillere, sponsorer og supportere.

Bradley seiler opp som favoritt

MAX-ekspert Bengt Eriksen er sikker på at Solbakken ville gjort en god jobb for Norge, og sier hans nei er synd for Norge.

Han mener imidlertid det ikke var noe poeng å begynne å snakke penger og lønn før Solbakken var sikker på at det var en jobb han ville ha.

Eriksen tror Solbakken kunne trent både FCK og Norge frem til sommeren, men at han fra høsten av måtte ha fullt fokus på jobben som landslagssjef.

Nå er det amerikanske Bob Bradley som seiler opp som den største favoritten.

– Han gjorde et solid inntrykk da han jobbet i Stabæk, og han har trent både USA og Egypt. Landslaget skriker etter en pragmatiker og tydelig stemme, en som er konsekvent i tale og handling. Det ville du fått med Solbakken, og det tror jeg du får med Bradley, sier Eriksen.

Han er helt sikker på at amerikaneren passer godt til jobben, men at det er minst to ting som gjenstår før Bradley eventuelt blir Norge-sjef.

– Det er andre tilbud han måtte ha og hvilke veivalg han ser for seg, og hva han forventer i lønn, sier Eriksen.

Den heteste kandidaten

Solbakken har vært ansett som den heteste kandidaten til jobben som norsk landslagssjef etter at Høgmo fikk sparken i fjor høst. 1-2-tapet for Tsjekkia ble Høgmos siste kamp som landslagssjef.

Solbakken har den siste tiden uttrykt seg positivt rundt landslagssjef-jobben, og nylig bekreftet han overfor NRK at samtaler med Norges Fotballforbund var innledet.

Tidligere Stabæk-trener Bob Bradley er også blitt sterkt koblet til jobben. Han møtte Semb på Gardermoen sist uke.

Amerikaneren, som nylig fikk sparken i Swansea etter bare noen måneder i jobben, seiler nå opp som en het kandidat til jobben som Høgmo-erstatter.