Ståle Solbakken kaster seg inn i innvandringsdebatten: – Jeg forstår ikke at politikerne gjør det

Saken oppdateres.

Det er danske Ekstra Bladet som siterer fra boken som er ført i pennen av deres egen journalist Peter Sloth.

I forordet til boken går Solbakken til angrep på flyktningpolitikken i både Danmark, Norge og Sverige.

– Et inhumant menneskesyn har bredt seg i flere partier. Politikerne vender det blinde øye til problemene. Jeg forstår ikke at de kan, skriver han i forordet til boken slik det blir sitert i Ekstra Bladet.

Gir bort overskuddet

Han synes det er trist at unge flyktninger ikke blir inkludert i idretten. Derfor har han bestemt seg for å donere hele overskuddet fra boken til en aksjon som heter Fritidspuljen. Dette er et tiltak for å gi unge flyktninger muligheter til å delta i idrett organisert av Dansk Flyktningehjælp.

– Jeg er litt forundret og skuffet over at det er vanskelig å komme til makten i Norge, Sverige og Danmark dersom man ikke fører en restriktiv innvandrerpolitikk, sier han til dansk TV 2.

Mer plass, mer hjerterom

De møtte ham denne uken sammen med to unge flyktninger fra Eritrea som har fått muligheten til å drive idrett gjennom Fritidspuljen. Et tiltak som mangler penger for tiden og som nå får økonomisk drahjelp av den populære og noen ganger omstridte fotballtreneren fra Hamar.

– Jeg synes generelt at vi i Skandinavia både har plass og mer hjerterom og store muligheter til å hjelpe mer enn det vi gjør. Det er ikke en kritikk av Danmark spesielt, det er like mye i Norge et problem at vi ikke er gode nok til å integrere våre nye landsmenn, sier han til den danske TV-kanalen.

Generalsekretæren i Dansk Flyktningehjælp er begeistret for støtten fra Solbakken.

– Disse flyktningfamiliene har ikke råd til kontingent, fotballstøvler og de ellers trenger for å få barn med i foreningslivet. Derfor er fritidspuljen så viktig. I fjor måtte vi si nei til 700 unger, sier Christian Friis Bach som er generalsekretær i Dansk Flyktningehjælp.