Steffen Iversen vraket Sir Alex etter telefonmøte på Royal Garden

Han gikk i vår ut og mente at Nicklas Bendtner var oppskrytt - og har fremdeles klare meninger både om RBK-dansken og klubbens prestasjoner i 2017.

Han sier rett ut at David Ginola er den lateste spilleren han har vært på lag med, og ville valgt en tidligere RBK-ving 100 av 100 ganger foran den franske landslagsstjernen.

Og han har senket Manchester United på White Hart Lane, etter en scoring hvor han måtte ta i bruk «bitt-litj-Ivers» for å få ballen over streken.

Steffen Iversen er ukens gjest i «Rasmus&Saga».

«Mesternes mester»

Den tidligere RBK- og landslagsstjernen jobber i dag blant annet som fotballekspert, og har flyttet tilbake til Trondheim etter noen år i Haugesund. Han er også klar for høstens «Mesternes mester» på NRK, en konkurranse han hevder han ikke trente noe spesielt til.

Uansett.

I løpet av den drøye timen vi kjører, er vi naturlig nok innom RBK - hvor særlig Bendtner og keepersituasjonen blir diskutert. Hvordan mener Iversen at Bendtner har fulgt opp vårsesongen? Og hva bør RBK gjøre om Hansen selges i vinter?

Sønnen trener med PL-knøtter

Iversen snakker også om karrieren, både i RBK og i engelske Tottenham, om bilkjøpet av lagkompisen Darren Anderton og hvorfor han vraket Manchester United til fordel for nettopp Spurs.

Han forteller også om hva som foregikk på bakrommet da han kom tilbake i 2006, høsten RBK gjenerobret gullet etter et skuffende 2005. Der spillerne hadde «all» makt høsten 06 ble ting endret året etter, som kulminerte i trenersparking høsten 2007.

Iversen har også klare meninger om den norske spillerutviklingsmodellen, som Matthias Vilhjalmsson var innom i forrige uke. Iversen forteller om hvordan ting er i England, hvor sønnen Joey James satser fotball og trener på lilleguttnivå til en Premier League-klubb.

Forsov seg og ble sendt hjem

Og: Hva tenker Iversen om fotballframtida i dag? Har han en trener i magen fremdeles, etter at tida i 5. divisjonslaget Haugar var over tidligere i høst?

Vi snakker også litt om landslaget, blant annet om da Iversen ble sendt hjem etter å ha forsovet seg. Og hvorfor har han kalt opp to kyr etter to landslagskolleger?

50 billetter - løp og vinn

