Stjernen fortsetter som fotballsjef

Saken oppdateres.

Lederkabalen i Levanger FK er langt ifra klar, fortsatt sitter både sportslig leder Andreas Holmberg og trener Magnus Powell på utgående kontrakter.

Men i dag ble det klart at Hroar Stjernen blir med videre. De neste tre årene blir han både klubbens daglige leder og markedssjef.

Det var Trønder-avisa som først omtalte saken.

Våkenetter før avgjørelsen

Stjernen er ærlig på at klubbens anstrengte økonomi er tøff å forholde seg til, og at han måtte gå flere runder med seg selv før han takket ja til å fortsette.

– Jeg har hatt mange våkenetter på hvordan vi skal løse dette, men så blir det aldri så galt som du tror. Det er jo den økonomiske biten som har vært det største dilemmaet mitt, men på andre siden synes jeg det er for jævlig at vi ikke skal klare det. Så tror jeg at jeg har ferdighetene og egenskapene som skal til for å drifte klubben videre og at vi skal klare å stabilisere oss i 1. divisjon, sier Stjernen til Trønder-Avisa.

Stjernen limet

Klubbens styreleder Robert Ericsson mener Levanger nå har landet avtalen med klubbens viktigste person, og at det var helt avgjørende å ha Stjernen med på laget for å ta nye steg og utvikle klubben videre.

– Hroar har vært limet for klubben inn mot sponsorene og samarbeidspartnerne, og vil være det enda tydeligere i årene framover, sier styrelederen.