Store overraskelser på årets viktigste RBK-lag

Saken oppdateres.

Seriegullet er nesten i boks. Søndag kan Rosenborg være én kamp fra cupfinalen om Vålerenga slås på Lerkendal i kvartfinalen.

Det teller derimot på langt nær like mye som det som skal skje i kveld. Ajax er siste hinder og siste sjanse før Rosenborg eventuelt gjentar bedriften fra 2015 og tar seg helt til gruppespill i Europa League.

Mesterligakvalifiseringen endte med seier over Dundalk og tap mot Celtic. Dermed må den nederlandske storklubben slås for at det skal bli Europacup-moro på Lerkendal i høst. Etter 1–0 til Rosenborg i Amsterdam er sjansene vidåpne.

Hedenstad var usikker

På forhånd var det størst usikkerhet rundt høyreback Vegar Eggen Hedenstad, som gikk av banen med en skulderskade i første møte. Blir han klar? Og hvem tar i så fall over?

Nå er svaret kommet, etter at Kåre Ingebrigtsen har sluppet laget. De stiller med følgende elleve:

Rosenborg (4–3–3): André Hansen – Fredrik Midtsjø, Johan Lædre Bjørdal, Jørgen Skjelvik, Birger Meling – Mike Jensen, Marius Lundemo, Anders Ågnes Konradsen – Milan Jevtovic, Nicklas Bendtner, Yann-Erik de Lanlay

Det vil si at hverken Hedenstad eller Tore Reginiussen ble klar, mens helten fra Amsterdam, Samuel Adegbenro, starter på benken.

Huntelaar eller Dolberg?

I Nederland har det store samtaleemnet vært hvem som starter som spiss. Det danske stortalentet Kasper Dolberg (19) har blitt tilbudt kontrakt av Monaco, for svimlende 500 millioner kroner, hvis vi skal tro De Telegraaf. Han hadde en svært god sesong i fjor, men har ikke vært så giftig så langt denne sesongen.

Ville pressede Marcel Keizer heller stole på rutinerte Klaas-Jan Huntelaar (34)?

Svaret er at det ble danske Dolberg:

Ajax (4–3–3): Andre Onana, Joël Veltman, Matthijs De Ligt, Donny van de Beek, Hakim Ziyech, Amin Younes, Lasse Schöne, Kasper Dolberg, Nick Viergever, Mitchell Dijks, Justin Kluivert

For RBKs del gjelder det altså å unngå tap. Alle andre resultat sender Brutterns menn til gruppespill. Med 0–1-tap blir det ekstraomganger. Ajax-seier med flere mål sikrer nederlandsk avansement.