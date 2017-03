Stortalent vurderer å droppe landslagsfotball for Norge

Saken oppdateres.

Rafik Zekhnini har ikke bestemt seg for om det blir Norge eller Marokko for ham med landslaget. Søndag sesongåpner han mot Rosenborg når Eliteserien starter.

Zekhnini har vært koblet til en rekke storklubber etter gjennombruddet mot Borussia Dortmund i for vel halvannet år siden. Da tok det helt av rundt den jordnære telemarkingen.

Fra de tider har han flittig benyttet en mental coach.

– Det har hjulpet meg veldig, sier Zekhnini til NTB.

De aller fleste fotballeksperter ser for seg at han blir den neste store eksporten fra Norge. Om han også skal spille for Norge, er satt litt på vent.

Tidligere har blant andre Manchester City-talentet Bersant Celina valgt bort Norge for å representere Kosovo.

– Jeg synes ikke det er noe press rundt det. Vi har diskutert det litt i familien, men jeg vil ikke gå så mye inn på det. Som jeg har sagt før, så føler jeg at jeg kommer til å skuffe et av landene, sier Zekhnini.

Vrient

– Det er den følelsen jeg har nå før jeg har tatt et valg. Jeg synes det er et veldig vanskelig valg. Det er to forskjellige lag, og begge mine foreldre er fra Marokko. Jeg har også mye familie i Marokko. Samtidig er jeg født og oppvokst i Norge.

Zekhnini står med aldersbestemte landskamper for Norge og har også fått sjansen på U21-laget.

Han har ikke vært i aksjon for Marokko og ikke hatt kontakt med det marokkanske fotballforbundet.

– 1998-generasjonen (i Norge) ser veldig sterk ut. Jeg har spilt med flere der, Sander Berge og Martin Ødegaard. Så har du Martin Samuelsen fra 1997. Så der er mange som vil kunne skape et godt landslag på sikt.

Ikke Bosman

Han skrev nylig under ny kontrakt med Odd. Den løper ut 2018.

– Jeg har vært klar på at Odd skal få så mye penger som mulig for meg når jeg eventuelt reiser herfra. Det er her jeg har fått vist meg frem og blitt fulgt opp. Noen tvilte på meg og om jeg skulle forlenge kontrakten, men jeg holder ord, sier 19-åringen til NTB.

Seriestarten gleder han seg til. Han tror at skadeproblemene er tilbakelagte og at han får en full sesong for skiensklubben.

– Vi slo Rosenborg to ganger i fjor. Jeg er klar, men trolig ikke for en hel kamp.

Zekhnini er i slag og allerede i gang med kartleggingen av Vegard Hedenstad, RBK-backen han trolig får mot seg.

– Jeg bruker en del tid på å forberede meg til de jeg skal møte. Til Hedenstad vil jeg bare si lykke til.

