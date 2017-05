Strålende Østbø berget RBK-poeng mot Stabæk

Saken oppdateres.

STABÆK-ROSENBORG 0–0:

Det var ikke spesielt gode nyheter for Rosenborg at André Hansen måtte gå av banen med en flenge i leggen mot Brann sist.

RBKs keeperkjempe var heller ikke å finne i startoppstillingen i lørdagens bortekamp mot Stabæk. Men erstatteren Arild Østbø sørget for at savnet ble relativt lite.

I sin første seriekamp fra start for Rosenborg storspilte rogalendingen mellom stengene, og sto for flere praktredninger da RBK noe heldig forlenget rekken med kamper uten tap.

Sjansefattig og tamt

Rosenborg kom på et par småfarlige visitter de første fem minuttene, uten at det fikk hjemmesupporternes puls til å sprette i været.

Det var bortelaget som hadde et solid grep om kampen i åpningen – slik seg hør og bør for et lag som står med seks seire og én uavgjort på de første sju seriekampene.

Men Stabæk har denne sesongen vist at de slett ikke er tapt bak en vogn. Bærumslaget sto med tretten poeng foran lørdagens kamp på Nadderud, og klarte etter hvert å kjempe seg inn i kampen. Og da Andreas Hanche-Olsen stupheadet like til side for mål etter 25 minutters spill var det å regne for kampens største mulighet til da.

Rosenborg, som dominerte innledningsvis, slet både med presisjonen og tempoet på ball. Og – når Ingebrigtsens menn fikk et par brukbare overgangsmuligheter etter en halvtimes spill – et relativt skrantende vennskap mellom spillerne og ballen.

Vegar Eggen Hedenstad fikk avsluttet omgangen med en suser fra drøyt tjue meter like til side for mål. Mer var det knapt å melde etter de første 45 minuttene på Nadderud.

Østbø i fokus

Den andre omgangen startet som den første, med småfarligheter fra Rosenborg. Mushaga Bakenga, som var blant dem svakest ballbehandling før hvilen, fikk avsluttet ok fra skrått hold etter et par minutter. Stabæk-keeper Sayouba Mande var imidlertid med på notene og avverget enkelt.

Tempoet ble skrudd betraktelig opp, og Stabæk var nære på etter en meget sterk kontring få minutter senere. Ballen nådde frem til hurtige Moussa Njie på venstrekanten. Han skar inn i feltet, og fyrte løs. RBKs keeper for anledningen, Arild Østbø, var kjapt nede og reddet.

Samme Østbø gjorde seg ikke bort i sin første seriekamp fra start for Rosenborg. Den tidligere Sarpsborg-keeperen fremsto jevnt over solid, og dro frem en klasseredning på headingen fra Luc Kassi 25 minutter før full tid.

Konradsen nære

Hjemmelaget kjørte kampen, og hadde fortjent å lede da Rosenborg plutselig var nære på. Birger Meling slo en god corner retning Tore Reginiussen. Stopperbautaen fikk avsluttet mot hjørnet, og Anders Ågnes Konradsen var kun centimetere unna å sette ballen i buret fra kloss hold.

Mange hadde nok håpet på at det var starten på en RBK-offensiv, men slik ble det ikke. Stabæk fortsatte å presse og Njie fikk en ny mulighet da han curlet ballen like utenfor Arild Østbøs venstre stolpe med et kvarter igjen å spille. Senere kastet hjemmelaget også bort en gigantisk kontringssjanse.

I et forsøk på å endre kampbildet la Rosenborg-trener Ingebrigtsen om til en 4-2-4-formasjon med Matthias Vilhjalmsson i tospann med Nicklas Bendtner på topp, og islendingen kom til en ok mulighet da han fikk headet relativt upresset fra åtte-ti meter. Avslutningen gikk imidlertid rett på Mande Sayouba bakerst hos Stabæk.

På overtid kunne Rosenborg, med litt hell, sikret seg alle tre poengene på Nadderud. Tore Reginiussen raget høyest i feltet, men fikk ikke ordentlig dreis på headingen.

Dermed endte det 0–0 mellom Stabæk og Rosenborg. Det skal bortelaget være mest fornøyd med.