Superstjerne med freidig Trump-stikk

Saken oppdateres.

Basketstjernen Stephen Curry fra Golden State Warriors er den siste amerikanske idrettsstjernen som viser offentlig at han ikke er stor fan av president Donald Trump.

Curry er sponset av, og nært knyttet til, klesmerket Under Armour. Tidligere i denne uken gikk Under Armours sjef, Kevin Plank, ut og sa til CNBC at han anså Donald Trump som nyttig for landet, eller en «asset» for USA.

– Å ha en president som er så vennlig for bedrifter er noe som er veldig nyttig for dette landet. Folk kan virkelig gripe muligheten, sa Plank til CNBC.

Kalte presidenten en «ass»

Stephen Curry var absolutt ikke enig i sponsorens meninger. Han støttet Hillary Clinton åpent i valgkampen i fjor.

– Jeg er enig i beskrivelsen. Hvis du fjernet «et» fra ordet, sa Curry til The San José Mercury News , og siktet til ordet man får når man fjerner «et» fra «asset».

Han var overrasket over at sponsoren gikk ut med støtte til Trump, og sier at han brukte hele tirsdagen på å snakke med representanter for Under Armour og sine egne rådgivere for å finne ut hva som skjer, og hva alle mener.

Skrev pressemelding

Etter en samtale valgte de å gå ut med en felles pressemelding for å presisere Planks meninger. I pressmeldingen klargjør Plank at han støtter Trumps syn på bedrifter, men ikke han sosiale engasjement.

– Vi er engasjert i regler, ikke i politikk. Vi tror på frihandel, og en immigrasjonspolitikk som ønsker velkommen de beste, de smarteste og de som søker lykken i landet vårt. Vi tror på en skattereform som gjør det enklere å skape nye jobber globalt, i USA og i Baltimore, skriver selskapet i pressemeldingen.

Stephen Curry skal være fornøyd med presiseringen, etter å ha signalisert at han var villig til å si opp avtalen dersom meningene til selskapet strider med hans egne.

. Det handler om hvordan vi opptrer, hvor inkluderende vi er og hva vi står for. Han er presidenten, og folk vil være knyttet til han. Men fremmer vi forandring? Gjør vi ting som er bra for alle? Vi må ikke være så egoistiske at det bare handler om å tjene penger. Det er ikke prioritert. Det handler om å forandre liv. Jeg tror vi kan fortsette å gjøre det, sier han til The Mercury News.

Curry er ikke den eneste idrettsstjernen som viser avstand til president Trump. Tre av spillerne til New England Patriots, som vant Super Bowl natt til mandag, har sagt nei til å komme til Det hvite hus.