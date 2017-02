Supertalentet Jesus scoret sitt første mål da City herjet med West Ham

Saken oppdateres.

WEST HAM-MANCHESTER CITY 0–4

Pep Guardiola og City har gjort sakene sine dårlig de siste månedene. Med bare fem seire på de siste ti kampene, måtte de vinne mot West Ham for å holde kontakt med de fire lagene i toppen av Premier League. Og den jobben gjorde de grundig - uten store problemer. 23. runde ble et kollektivt poengtap for alle lagene i toppen av tabellen, bortsett fra Manchester City.

City herjet til tider med West Ham, og ga seg ikke før Yaya Toure satte inn 4–0. Da hadde mange av de 47.000 tilskuerne på London stadium allerede fått nok, og etterlot seg mange tomme seter på den tidligere olympiske stadion.

Kampen startet rolig. De første 15 minuttene var to skudd fem meter utenfor målet til Darren Randolph i West Ham-målet det eneste med underholdningsverdi.

To kjappe for City

Men etter 16 minutter løsnet det for Guardiolas menn. Først fikk Kevin De Bruyne ballen på sju meter fra City-debutant Gabriel Jesus. Med et nydelig skudd førte han City opp i ledelsen.

Bare fire minutter senere doblet City etter en flott kontring. David Silva fikk stå alene på femmeteren, og etter en pasning fra Leroy Sane sto det plutselig 2–0.

Og debutanten fra start, Gabriel Jesus fortsatte å være svært delaktig i det som skjedde foran West Ham-målet. Fem minutter før pause varet City opp med et lekkert angrep, og Jesus fikk en enkel jobb med å øke til 3–0. Han startet sin for City etter 300-millionersovergangen fra Palmeiras.

Men det kunne fort ha blitt en tidlig dusj på Jesus også. Først fikk han et gult kort for å vifte med et imaginært gult kort. I sluttminuttene av andreomgang kunne han fort ha fått et kort for en takling, men dommeren holdt hendene unna lommen.

Piping fra hjemmepublikum

Med 3–0 tok lagene pause, til piping fra hjemmefansen.

Andre omgang startet som den første, uten de veldig farlige sjansene, men med et solid City-overtak. Først etter 14 minutter var City på farten igjen, men West Ham-forsvaret klarte å klarere.

I det 65. minuttet ble Sterling lagt i bakken innenfor 16-meteren, og Yaya Toure fikk muligheten til å øke ledelsen ytterligere. Med et godt plassert skudd til helt nede i stolperoten til venstre for keeper ledet City 4–0.

Michail Antonio forsøkte å pynte litt på resultatet ti minutter før slutt, men han ble avblåst for offside. Etter kampen var Kevin De Bruyne - forståelig nok - svært fornøyd.

– Vi spilte veldig godt i dag. Vi spilte som et lag både offensivt og defensivt, sa han til TV 2.

Manchester City ligger fortsatt på femteplass, med samme poengsum som Liverpool på fjerde. De har 46 poeng, ett poeng mindre enn Arsenal og Tottenham som ligger på 2. og 3.-plass. Chelsea leder ligaen klart med et forsprang på ni poeng.

City startet uten Sergio Agüero og Claudio Bravo. Brasilianeren Gabriel Jesus fikk sin debut fra start. West Ham har mistet den franske stjernen Dimitri Payet, og José Fonte startet for første gang etter overgangen fra Sporting CP. Skotske Robert Snodgrass fikk også sin debut for hjemmelaget i andre omgang.