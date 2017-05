Svensk TV-kanal beklager nakenfilming

Saken oppdateres.

Etter en rolig førsteomgang i Allsvenskan-kampen mellom Östersund og Hammarby ble TV-seerne vitne til langt mer enn fotballprat i pausen.

CMore eier rettighetene i den øverste svenske divisjonen, og har installert tv-kameraer i garderoben, skriver den svenske avisen Aftonbladet.

Planen er nok at kameraene skal vise taktikk-snakk og pauseprat, men i går fanget kameraene opp en splitter naken Björn Paulsen gående rundt i garderoben. Hendelsen får Hammarby-spillerne til å rase.

– Det er en stor vits at svensk fotball tillater kameraer i garderoben, det er ikke hockey eller en slik sport. Det er en stor vits, raser Jiloan Haman til Aftonbladet.

Han sier at han har reagert på utplasseringen av kameraene allerede før hendelsen i helgen, og mener det har vært en feil siden de begynte med praksisen.

– Hvorfor, liksom? Det er ikke engang lyd til bildene. Hva vil de få ut av det? Små hendelser hvor noen klikker og sparker til søppelkurven kanskje. Det er helt sykt at svensk fotball går med på det. Det skal være vår hellige plass, sier den aserbajdsjansk-fødte midtbanespilleren.

Hammarbys pressekontakt mener at hendelsen var en tabbe, og håper det aldri vil skje igjen.

C More tok i går kontakt med Paulsen og unnskyldte seg, men pressekontakt Axel Pershagen sier at spillerne vurderer å teipe over kameraet før neste kamp.

– Vi undersøker hva som har gått feil. Det er åpenbart at produksjonen ikke har fulgt de rutinene som finnes. Vi produserer nesten 2000 kamper i året, og det er klart at saker og ting kan skje. Men vi har ekstremt tydelige rutiner for dette, så det ikke skal skje, sier programsjef Johan Cederqvist i C More til Aftonbladet.

Det samme skjedde med RBKs Jørgen Skjelvik etter kampen mot Vålerenga i april i fjor. TV 2 intervjuet Kåre Ingebrigtsen i garderoben etter seieren, samtidig som flere av spillerne gjorde seg klare til å gå i dusjen på Ullevaal. Skjelvik var helt naken i bakgrunn av treneren sin.

– Jeg synes det er kult at de får filme i garderoben, og at folk får se stemningen som er etter en seier. Men det er håpløst at de ikke klarer å gjøre intervjuene mot en vegg eller lignende, sier Jørgen Skjelvik til Adresseavisen etter å ha blitt filmet splitter naken.

Nakenhendelsen var ikke det eneste Hammarby-spillerne hadde å være sure for i går. Östersund vant kampen 2–1. Hammarby ligger på 10. plass etter syv kamper.