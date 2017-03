Svensk storavis hyller deres stjerneskudd etter fersk kåring: «Han er et godt stykke foran den opphaussede nordmannen»

Saken oppdateres.

Magasinet Goal har kåret det de mener er verdens 50 største fotballtalenter under 20 år.

Martin Ødegaard havner på 9. plass . På Goals liste scorer han høyest på potensial, og litt lavere på erfaring og nåværende markedsverdi.

«Altfor mye ble forventet av den norske sensasjonen da han skrev under for Real Madrid i en alder av 16 år. Den gode nyheten er at Ødegaard nyter godt av en periode borte fra Santiago Bernabeu. Den elegante, offensive midtbanespilleren med den fine venstrefoten gikk til Heerenveen på lån i januar, og har fått en oppmuntrende start på sitt halvannet år lange opphold i Nederland. Real er fortsatt sterke i troen på at de gjorde et kupp da de signerte ham», skriver Goal.

Keeper på topp

På toppen av listen finner vi Milan-keeper Gianluigi Donnarumma, som utnevnes til den nye Gianluigi Buffon.

Deretter følger Monaco-angriper Kylian Mbappe, Borussia Dortmund-spissen Christian Pulisic og Toulouse-keeper Alban Lafont.

Svenske Alexander Isak (angriper, Borussia Dortmund) tar 5. plassen på listen. Svenske medier setter pris på at 17-åringen er «langt foran» Martin Ødegaard.

«Isak er et godt stykke foran den opphaussede nordmannen Martin Ødegaard, som havner på 9. plass», skriver Aftonbladet .

Ødegaard kan trøste seg med at han er foran flere kjente navn på listen, som Tom Davies (Everton, 13. plass), Reece Oxford (West Ham/Reading, 17. plass) og Ben Woodburn (Liverpool, 20. plass).